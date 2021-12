Pour patienter jusqu’à Noël, nous vous offrons chaque jour une idée pour égayer votre journée, préparer les festivités et avoir du plaisir en famille. Car, comme le dit la chanson, ça arrive rien qu’une fois par année !

Samuel Larochelle Collaboration spéciale

Les émissions de pâtisseries ont la cote partout dans le monde. Le phénomène télévisuel arrive même chez nous en 2022 avec l’émission Le meilleur pâtissier du Québec, adaptation du concours The Great British Baking Show. Vous voulez vous y mettre vous aussi ? Le congé des Fêtes est l’occasion de consacrer beaucoup d’heures – seul, entre amis ou en famille – à maîtriser l’art des pâtisseries, des fondants, des chocolats et des créations aussi sucrées que raffinées. Vous ne savez pas par quelle pâtisserie commencer ? Ricardo en suggère de nombreuses. Biscuits, caramel, gâteaux, vous avez le choix ! Et en attendant le début du Meilleur pâtissier du Québec, The Great Canadian Baking Show est sur Netflix.