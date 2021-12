Pour patienter jusqu’à Noël, nous vous offrons chaque jour une idée pour égayer votre journée, préparer les festivités et avoir du plaisir en famille. Car, comme le dit la chanson, ça arrive rien qu’une fois par année !

Maude Goyer Collaboration spéciale

Chez moi, ce sont les mokas, sorte de petits gâteaux à la vanille roulés dans la sauce au caramel puis enrobés de noix de coco grillée. La recette de mon arrière-grand-mère paternelle, refilée à ma grand-mère puis à ma mère, fait aujourd’hui la joie de mes enfants. On ne sait trop comment cette recette a atterri dans la famille : ces gâteaux semblent inspirés d’une recette australienne (une variation du lamington, me confie ma mère). Quoi qu’il en soit, ils sont synonymes chez moi de festivité, de réconfort et de douce nostalgie. Avez-vous, vous aussi, une recette de dessert un peu oubliée qui ferait le bonheur de votre tablée ? On rassemble les ingrédients, on sort le tablier et on s’y met, musique de Noël en sourdine. Et, bien sûr, on note le tout, question de transmettre les informations à la prochaine génération.

Je ne vous révèle pas la recette de ma famille, classée secrète, mais en voici une semblable :