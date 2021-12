Pas besoin d’être un pro pour oser entreprendre de petits travaux à la maison. Quelques outils bien choisis et un peu de débrouillardise suffisent habituellement à se sortir d’embarras. Voici des suggestions pour faire plaisir à un bricoleur.

Michel Marois La Presse

Des outils pour la maison

Si vous pensez offrir quelque chose à un néophyte en bricolage, un ensemble d’outils de base peut être le meilleur choix. Et ce jeu de 63 outils et accessoires de Husky est à la fois très complet et abordable. Il est vendu avec un coffret de rangement très pratique qui permet de garder tout le nécessaire à portée de main.

Jeu de 63 outils pour la maison, Husky, 79 $

La bonne mesure

IMAGE FOURNIE PAR DEWALT Télémètre laser de poche Atomic 55

Avec son écran LCD rétroéclairé, la possibilité de passer facilement d’une unité de mesure à l’autre, ce télémètre laser de poche Atomic n’a rien à voir avec les rubans à mesurer traditionnels. Efficace jusqu’à 55 pi, il permet d’être précis dans tous les travaux, sans se compliquer la vie.

Télémètre laser de poche Atomic 55, Dewalt, 35 $

Protéger ses mains

PHOTO FOURNIE PAR WORKTUFF Gants résistants aux coupures

Quels que soient les travaux, il faut privilégier la sécurité, et de bons gants sont essentiels. Avec une coquille en fil industriel, une doublure en acrylique noire, un double enduit de mousse de latex et un poignet élastique qui aide à garder la saleté et les débris à l’extérieur, ces gants Worktuff protègent des chocs tout en résistant aux coupures. Et ils sont très abordables.

Gants résistants aux coupures, Worktuff, à partir de 16 $

Pour le sculpteur

PHOTO FOURNIE PAR KING CANADA Ensemble de 8 ciseaux à bois

Le bricolage, c’est aussi un passe-temps, et plusieurs aiment travailler le bois. Ce jeu de ciseaux à bois de King Canada est conçu pour une variété de projets de menuiserie. Les lames en acier forgé sont robustes et durables, alors que les poignées en bois assurent un bon contrôle de chaque opération de tournage. Vendu dans une boîte en bois pratique pour l’entreposage.

Ensemble de 8 ciseaux à bois, King Canada, 80 $

Un outil polyvalent

PHOTO FOURNIE PAR DREMEL Ensemble d’outils rotatifs

Ce petit outil rotatif de Dremel offre des performances élevées et une grande polyvalence avec des accessoires qui permettent de percer, de couper, de poncer et de réaliser un large éventail de projets. Il offre aussi la possibilité d’ajouter tous les accessoires d’outils rotatifs et équipements existants de Dremel. Léger et maniable, il s’adresse à tous les bricoleurs.

Ensemble d’outils rotatifs, Dremel, 99 $

Pour tout coller !

PHOTO FOURNIE PAR STANLEY TOOLS Pistolet à colle thermofusible

Que ce soit pour les projets d’artisanat ou pour les petits travaux domestiques, ce pistolet à colle chaude est fiable, durable et facile à utiliser. Le mécanisme d’alimentation à gâchette offre un contrôle précis du flux de colle, alors que le support intégré se replie pour un positionnement sûr pendant l’utilisation.

Pistolet à colle thermofusible, Stanley, 15 $

Pour les petits bricoleurs

PHOTO FOURNIE PAR STANLEY JR. Ensemble d’outils pour enfants

Vos enfants rêvent de participer aux travaux avec vous et ils ne se contentent plus des jouets que vous leur aviez offerts ? Le réputé fabricant d’outils Stanley a conçu une série « junior » avec des projets simples et des ensembles d’outils véritables adaptés à la taille des enfants. Une belle façon de les initier au bricolage.

Ensemble d’outils pour enfants, Stanley Jr., 49 $

La majorité de ces produits se trouvent dans la plupart des magasins à grande surface et sur leur site web.