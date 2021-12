Bien que le cadeau le plus écologique soit celui qu’on n’offre pas, les festifs conscientisés sauront certainement apprécier ces présents plus respectueux de la planète.

Catherine Handfield La Presse

Mouchoirs lavables pour nez douillet

Offrir un bidet ou une culotte menstruelle peut générer un petit malaise. Des mouchoirs réutilisables, en revanche, ça passe très bien ! Cet ensemble de l’entreprise montréalaise Bateau bateau comprend 12 mouchoirs lavables tout doux, une boîte et un panier pour se débarrasser des mouchoirs utilisés. Tout est cousu à Laval par une entreprise-école en insertion sociale et professionnelle. En vente dans des épiceries zéro déchet et en ligne.

Ensemble de 12 mouchoirs lavables, Bateau bateau, 43,95 $

Un shampoing en barre (vraiment) écolo

PHOTO FOURNIE PAR SENS Shampoing en barre trois en un, SENS, 17,50 $ l’unité ou 4 pour 50 $

Le shampoing en barre gagne en popularité. Il vient pratiquement sans emballage (fini, les bouteilles de plastique) et, lorsqu’il est de qualité, dure longtemps. Fondée par deux pharmaciens, l’entreprise québécoise SENS propose une barre trois en un (shampoing, savon pour le corps, revitalisant), fabriquée localement, composée d’ingrédients naturels locaux et biologiques, sans parfum et conçue pour les petits et les grands. En vente dans des épiceries zéro déchet et en ligne.

Shampoing en barre trois en un, SENS, 17,50 $ l’unité ou 4 pour 50 $

Au-delà du poinsettia

PHOTO TIRÉE DE PINTEREST Ledebouria socialis (scilla violacea), boutique du Jardin botanique, 9 $ (pot de 8 cm)

La boutique du Jardin botanique suggère d’offrir en cadeau l’une de ses plantes de collection : la Ledebouria socialis. Cette plante d’environ 15 cm de hauteur, originaire d’Afrique du Sud, est dotée de bulbes pourprés surmontés de feuilles vert-de-gris tachetées. Facile d’entretien, exigeant un éclairage intense à moyen, elle s’accommode bien des températures plus fraîches des maisons du Québec en hiver, même que cela stimule sa floraison au printemps. Conseils aux mains vertes : vous pouvez aussi offrir en cadeau des boutures de votre plante préférée.

Ledebouria socialis (scilla violacea), boutique du Jardin botanique, 9 $ (pot de 8 cm)

Une gâterie en pot

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Biscuits déjeuner BOCO LOCO, épicerie LOCO, 6,25 $ (donne 12 biscuits)

C’est un classique, mais c’est tellement sympathique, offrir des biscuits en pot ! L’idée est de superposer tous les ingrédients secs nécessaires à la fabrication de biscuits maison. On joint la recette et la liste d’ingrédients humides à rajouter, et le tour est joué. On peut l’acheter ou, mieux, le fabriquer soi-même (on trouve plusieurs recettes sur l’internet).

Biscuits déjeuner BOCO LOCO, épicerie LOCO, 6,25 $ (donne 12 biscuits)

Du temps en présent

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Un coupon de service maison est probablement le plus joli cadeau qui soit.

Dans cette société où tout va trop vite, qu’y a-t-il de plus précieux que le temps ? Offrir un coupon de service maison est probablement le plus joli cadeau qui soit. Aux parents, on peut offrir quelques heures de garderie. Aux enfants, une sortie spéciale. À sa douce moitié, quelques bons massages. Aux amis qu’on ne voit pas assez, une invitation à souper au restaurant…

Bon de service, fabriqué à la main, 0 $

La fermentation en cadeau

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DES ÉDITIONS DE L’HOMME Révolution fermentation, Les Éditions de l’Homme, 29,65 $

L’alimentation contribue pour beaucoup à notre empreinte carbone et la fermentation est un pas dans la bonne direction : elle nous permet, entre autres, de manger des légumes du Québec à longueur d’année. Le livre Révolution fermentation explique la lactofermentation, mais aussi la fabrication de fromage, de kombucha, de kéfir et plus encore.

Révolution fermentation, Les Éditions de l’Homme, 29,65 $

Une fleur pour une bonne cause

PHOTO FOURNIE PAR L’ATELIER SECRET DU RANG 4 Une graine pour ta cause, L’atelier secret du Rang 4, 3 $ pour 3 graines, 20 $ pour 20 graines ou 50 $ pour 60 graines

Voici une jolie idée pour compléter un cadeau. L’atelier secret du Rang 4, une ferme de fleurs et une boutique de Lanaudière, mène la campagne « Une graine pour ta cause ». Le concept : vous commandez des graines de tournesol et la marge de profits (après les frais postaux et les frais de communication) est versée à une cause de votre choix.

Une graine pour ta cause, L’atelier secret du Rang 4, 3 $ pour 3 graines, 20 $ pour 20 graines ou 50 $ pour 60 graines.