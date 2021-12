Un cadeau pour le bureau ? C’est une bonne idée ! Maintenant que beaucoup d’entre nous travaillent une partie de la semaine à la maison, pourquoi ne pas enjoliver les lieux du labeur avec de jolis accessoires ?

Mathieu Perreault La Presse

Drôles de trombones

On a toujours besoin de trombones au bureau. Pourquoi ne pas faire appel à cette vénérable maison japonaise qui, depuis 1950, est synonyme de la sophistication nippone en papeterie ? Les trombones animaux de Midori sont incontournables.

Trombones divers, Midori, 10 $

Une poubelle chic

PHOTO TIRÉE DU SITE DE SIMONS Poubelle intelligente de Simons

Malgré la technologie, le papier continue souvent de s’accumuler dans le bureau. On a donc encore besoin de se départir de feuilles de notes et autres résidus du labeur de col blanc. Simons offre ce modèle permettant de séparer ce qu’on recycle du reste.

Poubelle intelligente, Simons, 34 $

Alerte posture !

PHOTO TIRÉE DU SITE D’UPRIGHT Puce de surveillance de posture d’Upright

Qui dit télétravail dit souvent chaise de cuisine. Très mauvaise idée, et très mauvais pour le dos. Cette entreprise israélienne offre des puces qu’on porte en collier ou qu’on colle dans son dos et qui nous avertissent quand on reste trop longtemps penché sur son bureau. Avec abonnement.

Correcteur de posture Go 2, Upright, 130 $

L’incontournable Clairefontaine

PHOTO TIRÉE DU SITE DE CLAIREFONTAINE Collection Blooming de Clairefontaine

La réputation de cette vénérable papeterie des Vosges, qui produit son papier depuis plus de 130 ans, n’est pas à faire. Clairefontaine a su rester pertinente au fil des modes, avec notamment sa collection Blooming, qui profite de l’engouement pour les motifs floraux. On en trouve un peu partout en ligne et en librairie.

Cahier de notes, Clairefontaine, entre 6 $ et 30 $

Coller avec style

PHOTO TIRÉE DU SITE DE U BRANDS Support à ruban autocollant classique de U Brands

On s’en sert peut-être moins qu’avant, mais le ruban autocollant est toujours utile. Pourquoi alors ne pas avoir un dispensateur qui a du panache ? Cette entreprise californienne de papeterie design a une solution très élégante.

Support à ruban autocollant, U Brands, 16 $

Pour égayer son agenda

PHOTO TIRÉE DU SITE DE WONDER PENS L’un des rubans washi de Wonder Pens

Pourquoi ne pas consacrer ses (rares) moments de désœuvrement en télétravail à décorer son agenda avec du ruban washi ? Cette mode japonaise de rubans autocollants colorés a conquis le monde au cours des dernières années — si les histoires informelles qui pullulent sur l’internet sont véridiques, la marque de papeterie Kamoi Kakoshi a lancé la mode en 2006 à la demande de clientes. On en trouve partout, et si on est vraiment motivé, on peut viser un magasin spécialisé : l’épicentre au Canada se trouve à Toronto, d’où un petit magasin fondé par un couple, Wonder Pens, vend en ligne.

Ruban washi, à partir de 7 $