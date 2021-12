Pour patienter jusqu’à Noël, nous vous offrons chaque jour une idée pour égayer votre journée, préparer les festivités et avoir du plaisir en famille. Car, comme le dit la chanson, ça arrive rien qu’une fois par année !

Maude Goyer Collaboration spéciale

Avec calme et bienveillance, ils ont pris soin de nos tout-petits et de nos enfants au cours des derniers mois. La pandémie qui s’étire, avec les mesures sanitaires qui fluctuent, n’a pas simplifié le travail des éducateurs et éducatrices de la petite enfance et des enseignantes et enseignants — bien au contraire.

S’arrêter un moment pour les remercier, avec un cadeau fait maison, un gentil mot dans une carte ou un chèque-cadeau (d’une librairie, de la SAQ, d’un café, par exemple), est une douce attention qui les touchera… et mettra un baume sur un deuxième début d’année scolaire en temps de COVID-19.

Merci pour la résilience. Et la patience.