La lecture est sûrement le plus beau cadeau à offrir à un enfant, qu’il soit petit ou grand. Voici six suggestions de tous genres.

Laila Maalouf La Presse

Un héros à découvrir

Ces trois histoires aux dessins endiablés sont idéales pour les soirées d’hiver en famille. Et il faut les lire à voix haute, pour que tout le monde puisse apprécier la superbe écriture en vers d’Annie Bacon, qui relate les aventures d’un trappeur et de son copain, un castor du nom de Grugeux. Ensemble, ils combattent une épinette à tentacules, un géant de terre et de feuilles et un petit chapardeur, le siffleux. À lire et à relire.

La légende de Paul Thibault, Annie Bacon (texte) et Sans Cravate (illustrations), Les 400 coups, 56 pages, dès 5 ans.

Deux beaux livres sur le Québec

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Mon grand animalier du Québec

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Mon encyclopédie junior du Québec 1 /2



Les enfants d’âge primaire vont adorer ces deux encyclopédies et leurs photos magnifiques. Pour les passionnés d’animaux, Mon grand animalier du Québec est une mine d’or sur plus de 70 espèces de la province comme le colibri, la méduse ou le pékan. Mon encyclopédie junior du Québec leur parle de sujets aussi variés que la nature, l’architecture, l’agriculture, les sports et les transports, ainsi que de nations autochtones et d’icônes culturelles — de Fred Pellerin à Marianne Dubuc.

Mon encyclopédie junior du Québec (collectif) et Mon grand animalier du Québec (texte de Claire Chabot), Éditions Petits Génies, 152 pages chacun, dès 8 ans.

Fenêtre sur la langue crie

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Tout le monde joue

On aime ce livre avant tout pour les magnifiques illustrations de l’artiste crie et métisse Julie Flett, résidante de Vancouver et lauréate, entre autres, du Prix du Gouverneur général. Mais on l’apprécie encore plus en découvrant ces mots en cri, parsemés ici et là, et la liste de noms d’animaux à la fin du livre, avec quelques outils de prononciation, pour jouer avec les mots comme les bébés animaux qui s’amusent au fil des pages.

Tout le monde joue, Julie Flett, La Pastèque, 40 pages, dès 4 ans.

La vie dans un phare

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Le phare

Fascinants, majestueux, les phares font rêver. Que se passe-t-il dans ce phare isolé sur une île minuscule battue par les vents ? Et que fait le gardien de ses journées ? Ces dessins de toute beauté font voyager dans les entrailles et les secrets du phare. L’auteure s’est beaucoup informée pour imaginer la vie à l’intérieur de ces petites pièces rondes et a même grimpé au sommet de nombreux phares, de New York à Terre-Neuve.

Le phare, Sophie Blackall, Éditions des Éléphants, 48 pages, dès 5 ans.

Pour s’initier à l’écologie

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Pourquoi les orangs-outans n’aiment pas le dentifrice

Un sac de plastique peut-il traverser l’océan à la nage ? En quoi les déchets se réincarnent-ils ? Ce livre se sert d’une série de questions pour expliquer de manière simple et concise, une foule d’illustrations à l’appui, des concepts comme la pollution, les changements climatiques et l’importance de préserver l’environnement. On parle même de la façon dont les câbles font voyager les vidéos sous la mer et des matériaux qui entrent dans la composition des appareils électroniques.

Pourquoi les orangs-outans n’aiment pas le dentifrice, Emmanuelle Figueras (texte) et Tristan Gion (illustrations), La cabane bleue, 32 pages, dès 7 ans.

Une leçon sur l’entraide

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Tu peux y arriver…

Écrite par un spécialiste du développement personnel, cette charmante histoire illustre aux enfants l’importance de demander de l’aide pour accomplir une tâche un peu difficile. Aux côtés de Pompon le lapin et de ses parents se trouvent un mignon blaireau, un drôle de hibou, une souris et un renard. L’auteur et l’illustratrice ont également signé deux autres livres avec les mêmes personnages pour expliquer aux petits des notions de base sur la communication et les sentiments.

Tu peux y arriver…, Olivier Clerc (texte) et Gaia Bordicchia (illustrations), Flammarion Jeunesse, 48 pages, dès 4 ans.