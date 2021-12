Des romans pour ados et préados

Quoi de mieux qu’un bon roman pour occuper les adolescents ? Voici six suggestions de livres qu’ils ne pourront pas lâcher.

Laila Maalouf La Presse

Une grande leçon de vie

Dans ce beau roman grave, une fille raconte sa frustration devant son incompréhension du monde des adultes, en particulier de ses parents. Dans sa volonté de comprendre et d’être prise au sérieux, elle se retrouve à grandir un peu trop vite après une blague que lui raconte son père. Et qui finit par lui offrir une précieuse leçon en la rendant, finalement, « pas mal plus maline », comme elle dit.

Les bulles, Reynald Cantin, Boréal Junior, 112 pages, dès 9 ans.

Une réédition unique

Anne de la maison aux pignons verts

Cette édition spéciale d’Anne de la maison aux pignons verts vient souligner le 35e anniversaire de la version québécoise de ce grand classique canadien, avec une création de Marianne Ferrer en couverture, un signet en tissu et un estampage cuivré. En plus de l’histoire de la célèbre orpheline rousse, la réédition inclut un extrait de la biographie de l’écrivaine native de l’Île-du-Prince-Édouard, le récit de la première édition québécoise ainsi qu’un texte signé Evelyne Ferron sur l’autrice et son personnage.

Anne de la maison aux pignons verts, Lucy Maud Montgomery, Québec Amérique, 376 pages, dès 12 ans.

Une intrigue attachante

Othello, le chien du 9 heures 28

Ce charmant petit roman aux illustrations attachantes nous entraîne sur les traces d’un garçon qui retrouve son ami, un chien télépathe, tous les samedis matin dans le train. Ensemble, ils s’amusent à espionner les passagers. C’est ainsi qu’ils surprennent les pensées d’un inconnu qui a prévu de s’en prendre à sa collègue, et se mettent en tête d’agir pour sauver celle-ci. Une histoire prenante, idéale pour initier les jeunes lecteurs aux romans à suspense.

Othello, le chien du 9 heures 28, Aurélie Magnin et Charlotte Meert, Alice Jeunesse, 44 pages, dès 9 ans.

Une histoire sur l’intimidation

Stella, qu'est-ce que tu fais là ? — Tome 1

Ce roman très pertinent sur l’intimidation a été choisi parmi les cinq finalistes des Prix littéraires du Gouverneur général en littérature jeunesse, cet automne. Stella, 14 ans, raconte comment les amitiés qu’elle noue dans sa nouvelle école virent rapidement au cauchemar, et la façon dont elle tente de se sortir de cette situation infernale. Un deuxième tome vient tout juste de paraître, avec Stella qui fait face à de nouveaux défis au commencement d’une nouvelle année scolaire.

Stella, qu’est-ce que tu fais là ? — Tome 1, Sandra Sirois, Hurtubise, 256 pages, dès 12 ans.

Robin des Bois, version moderne

Robin Hood, tome 1 — Hacking, braquage et rébellion

Ce premier tome d’une série très attendue (de l’auteur des très populaires romans CHERUB) est en quelque sorte une version contemporaine du mythe de Robin des Bois revisité. Les talents de hacker de Robin, 12 ans, lui sont bien utiles lorsqu’il doit trouver refuge dans la dangereuse forêt de Sherwood, après que son père est piégé et emprisonné. Réussira-t-il à faire rétablir l’ordre et la justice ? Une nouveauté haletante qui fera assurément bien des mordus.

Robin Hood, tome 1 — Hacking, braquage et rébellion, Robert Muchamore, Casterman, 288 pages, dès 11 ans.

Une enquête digne de Sherlock Holmes

Enola Holmes et la barouche noire

L’autrice de cette série, dont le premier roman a été adapté sur Netflix (le deuxième est en chantier), est une spécialiste du détournement de personnages. Son personnage d’Enola Holmes n’est en effet nulle autre que la sœur du grand Sherlock Holmes ! Dans ce tome, Enola vient en aide à une jeune lady en détresse qui a contacté son célèbre frère. Sa débrouillardise et son courage en inspireront sûrement beaucoup.

Enola Holmes et la barouche noire, Nancy Springer, Nathan, 263 pages, dès 12 ans.