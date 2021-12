Écouter de la musique et en jouer partout, c’est désormais possible grâce à différentes technologies portables. Et si on ne sait pas en jouer, on peut toujours chanter !

Alexandre Vigneault La Presse

De la musique partout

Compact, facile à transporter et d’une qualité sonore surprenante : une fois qu’on a essayé un haut-parleur Bluetooth de qualité, il est difficile de ne pas l’adopter. Sonos propose un modèle appelé Roam, réputé pour sa qualité sonore, ses options de connexion et sa résistance à l’eau, offert en noir ou en blanc « lunaire ». Son design « triangle arrondi » le distingue aussi des modèles comparables (souvent tubulaires).

Haut-parleur portatif, Roam, Sonos, 229 $

Vintage et techno

IMAGE TIRÉE DU SITE DE VICTROLA Le tourne-disque portable The Journey permet de diffuser ses vinyles sur un haut-parleur Bluetooth.

Écouter ses artistes préférés sur vinyle est un plaisir rétro. On peut l’offrir à prix abordable, avec en plus les avantages d’aujourd’hui, avec un tourne-disque portable doté de la technologie Bluetooth, qui permet de transmettre la musique sur une enceinte connectée. Victrola propose des modèles hyper abordables, dont The Journey, offert dans une foule de couleurs et de finis. Dans le cas d’autres modèles du même fabricant, il arrive que les prix changent selon l’esthétique choisie.

Tourne-disque The Journey, Victrola, 59,99 $

Chanter entre amis

PHOTO FOURNIE PAR AMAZON Le Karaoke USA (modèle GF844) est muni de deux micros sans fil, ce qui peut être un atout pour bonifier les performances.

Maintenant qu’environ 80 % de la population est vaccinée, les soirées de karaoké sont plus sécuritaires. Avant de choisir une machine à karaoké, il faut se demander qui va s’en servir — les enfants ? les adultes ? les deux ? — et dans quel contexte. Le Karaoké USA (modèle GF844) vient notamment avec deux micros, ce qui peut être intéressant pour faire des duos et de jolies harmonies.

Karaoké USA, modèle GF844, 262 $

Sur la bonne note

IMAGE TIRÉE DU SITE D’ARCHAMBAULT L’accordeur muni d’une pince a l’avantage d’être toujours à portée de main.

Conçu pour la guitare, la basse, l’ukulélé et le violon, l’accordeur Flash assure au musicien qu’il est toujours sur la bonne note. L’accessoire du fabricant Fender est rechargeable et muni d’une pince qui permet de l’accrocher à la tête de son instrument. Il est monté sur un socle qui pivote à 360 degrés pour une utilisation plus facile. Une option pratique et pas chère.

Accordeur Fender Flash, 26,99 $

Le bon son

IMAGE TIRÉE DU SITE DE STEVE’S MUSIC L’AC30 est l’un des nombreux modèles de mini-amplificateurs proposés par Vox.

Personne ne jouera dans un stade avec un amplificateur comme celui-là. Par contre, pour s’exercer, s’amuser ou composer, l’AmPlug du fabricant Vox peut très bien faire l’affaire. Il est compact (plus petit qu’un téléphone), fonctionne à piles (2 piles AAA), se branche directement dans l’instrument et est abordable. Vox offre des modèles « classic rock », « bass », « metal », « blues », etc. qui reprennent les caractéristiques de ces sonorités.

AmPlug, Vox, 64,99 $

Composer et réaliser des chansons

IMAGE TIRÉE DU SITE D’INTUA Beat Maker 3 permet de composer et de réaliser des chansons.

La musique s’est dématérialisée, certains instruments aussi. Beat Maker 3 est une application abordable (36,99 $) qui permet d’enregistrer des sons (grâce au micro externe ou à partir de banques de sons), de les modifier, de les mixer et de les jouer. L’interface se veut intuitive et facile à manipuler pour faciliter la composition et la réalisation de morceaux.

Beat Maker 3, Intua, App Store, 36,99 $