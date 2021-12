Élodie Grenier, Gabrielle Fontaine et Jean-François Pronovost, interprètes de Passe-Partout, Passe-Carreau et Passe-Montagne

Offrir une sortie culturelle à un enfant, c’est semer une graine dans un esprit créatif et c’est soutenir un secteur qui en a grand besoin. Voici nos suggestions.

Catherine Handfield La Presse

Les héros de Passe-Partout, en chair et en os

Plus d’un an après la date initialement prévue, les poussinots et les poussinettes pourront enfin aller voir leurs trois idoles en spectacle. Dès janvier, Élodie Grenier, Gabrielle Fontaine et Jean-François Pronovost partiront en tournée partout au Québec pour présenter Coucou Passe-Partout, un spectacle de 50 minutes en jeux et en chansons. Les billets s’envolent vite.

Coucou Passe-Partout, le spectacle, agence evenko, à partir de 25 $

L’univers unique du Slava’s Snowshow

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Une scène du Slava’s Snowshow

L’histoire d’amour entre Montréal et le Slava’s Snowshow se poursuit alors que la troupe du célèbre clown russe Slava Polunin sera de passage à Montréal pour la sixième fois, en février. Le Théâtre St-Denis accueillera 13 représentations de ce spectacle unique, qui conjugue musique, mime et théâtre. Déconseillé aux enfants de moins de 8 ans.

Slava’s Snowshow, Théâtre St-Denis, à partir de 58 $

Pour amateurs de Lego (et d’animaux)

PHOTO FOURNIE PAR TANDEM EXPOSITIONS Une sculpture en Lego de l’exposition Le pouvoir secret des animaux

Jusqu’au 7 janvier, le Palais des congrès de Montréal présente Le pouvoir secret des animaux, une exposition de 39 sculptures d’animaux… en Lego. Ces créations toutes singulières sont signées par l’artiste new-yorkais Sean Kenney, dont les expositions parcourent depuis 10 ans l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie. Ce sera aussi l’occasion d’en apprendre plus sur les aptitudes des animaux.

Le pouvoir secret des animaux, Tandem expositions, à partir de 17,25 $ à 28,75 $ selon l’âge, gratuit pour les moins de 5 ans

Casse-Noisette réinventé

PHOTO FOURNIE PAR LES GRANDS BALLETS CANADIENS Un personnage de Casse-Noisette

De nouvelles contraintes amènent de nouvelles idées. Comme les danseurs de moins de 12 ans ne pouvaient prendre part au spectacle, Les Grands Ballets canadiens proposent cette année une version inédite de Casse-Noisette. Les spectateurs verront d’abord Le cadeau enchanté et son laboratoire de cadeaux animés, puis Le voyage de Clara, où notre héroïne préférée découvrira un royaume de friandises.

Casse-Noisette, Le voyage de Clara, Les Grands Ballets canadiens, à partir de 50 $ pour les enfants et de 79 $ pour les adultes

Les gagnants de Révolution, en vrai

PHOTO FOURNIE PAR MUSICOR SPECTACLES Révolution en tournée

Dans un tout autre registre que Casse-Noisette, le spectacle Révolution en tournée reprendra dès le mois de février et des représentations sont prévues à Montréal, Sherbrooke, Québec, Trois-Rivières et Saguenay. Il met en vedette les grands gagnants des saisons 1 à 3 de l’émission Révolution, diffusée sur les ondes de TVA. Les chorégraphies sont signées par Team White, et la mise en scène, par Serge Denoncourt.

Révolution en tournée, Musicor spectacles, à partir de 49 $

Le théâtre en cadeau

PHOTO TIRÉE DU SITE INTERNET DE THÉÂTRE MOTUS La Maison théâtre présente le spectacle Baobab en décembre.

Saviez-vous que la Maison théâtre, à Montréal, offre des chèques-cadeaux ? La personne qui aura le bonheur d’en recevoir un pourra aller voir le spectacle qui lui convient, à la date qui lui convient. En décembre, on y présente Baobab, un spectacle inspiré des contes africains. Dans la couronne nord, Odyscène propose des spectacles qui ne mettront pas à mal votre budget (13 $ le billet, 11 $ à l’achat de trois spectacles). Théâtre de marionnettes, spectacle à bicyclette, théâtre musical, cirque et magie ; la programmation est aussi chouette que variée.

Une journée scientifique et interactive

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le Centre des sciences présente la nouvelle exposition Mini mondo.

Le Centre des sciences de Montréal s’est refait une beauté qui vaut le détour. Au chapitre des nouveautés : l’exposition Mini mondo, qui propose aux enfants de 0 à 7 ans une immersion interactive dans l’écocitoyenneté, et l’exposition Explore, un espace rempli de découvertes et d’expériences interactives ouvert quelques mois seulement avant la pandémie.

Expositions du Centre des sciences de Montréal, 23 $ pour les adultes, 18 $ pour les adolescents, 12 $ pour les enfants

Une virée au musée

PHOTO FOURNIE PAR LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL Le Musée des beaux-arts de Montréal propose des ateliers de création.

Le Musée des beaux-arts de Montréal offre un superbe espace de création pour les enfants. Et pendant la relâche des Fêtes, des activités sont offertes tous les jours. Les petits pourront créer un porte-voix ou sculpter un cœur, tandis que les grands pourront faire un moulage de leur main ou peindre un portrait à la manière de l’artiste Kehinde Wiley. Le prix que vous aurez payé (2 $ par billet) restera votre petit secret. Sur réservation.

Ateliers de création, Musée des beaux-arts de Montréal, 2 $