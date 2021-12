Pour ravir les bédéphiles et leur offrir de belles découvertes, voici six suggestions qui leur procureront des heures de plaisir.

Laila Maalouf La Presse

Ah, ces pères indignes…

Voilà enfin les quatre tomes du Guide du mauvais père réunis dans un même livre où tous les papas se reconnaîtront. Des petits oublis (comme le classique La dent) aux excuses inventées pour se dépatouiller, en passant par des situations cocasses qui feront immanquablement sourire, ces histoires sont l’œuvre du bédéiste québécois qui nous a donné Chroniques de Jérusalem (primé au festival d’Angoulême) et Chroniques de jeunesse (paru en début d’année aux Éditions Pow Pow).

Le Guide du mauvais père – Intégrale, Guy Delisle, Delcourt, Collection Shampooing, 304 pages.

Une légende indémodable

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR L’incroyable Andy Kaufman

Que l’on connaisse ou non Andy Kaufman, c’est tout un personnage qu’on découvre dans cette BD signée Box Brown. Le dessinateur américain a réussi à capturer l’essence du célèbre humoriste qui a été à la fois adulé et incompris. Les dessins en noir et blanc sont hyper expressifs et rappellent le style des comic strips des journaux d’une certaine époque. On aime aussi le format du livre, de la taille d’un roman épais à couverture souple, si pratique qu’on a envie de le traîner partout avec soi.

L’incroyable Andy Kaufman, Box Brown, La Pastèque, 264 pages.

Des gags et des fous rires

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Les Pamal – Un univers plein de défauts

Voilà des personnages bien sympathiques qui divertiront les petits — et même les grands ! Il y a Pamal Palà, Pamal Passur, Pamal Danlombre, Pamal Spidé… Ils ont tous des noms hilarants et des idées toujours absurdes pour régler leurs différends. Que ce soit à l’école, dans la cour, à la maison ou en vacances, on les suit dans toutes sortes de situations loufoques, tirées du quotidien, pour rire entre amis.

Les Pamal – Un univers plein de défauts, Isa et Enzo, Glénat Québec, 48 pages.

Comme un beau livre

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR René·e aux bois dormants

Ce qui frappe d’emblée dans ce roman graphique, ce sont les illustrations grandioses qui se déploient, quelquefois même en pleine page, comme autant d’œuvres d’art et donnent à l’album une magnificence impressionnante. L’artiste française s’inspire des mythes fondateurs des peuples autochtones du Canada pour créer un voyage onirique et psychédélique sur les traces d’un jeune garçon, et sur lequel on embarque autant pour l’histoire que pour la contemplation d’un univers riche en couleurs et en émotions. Notons que cette bande dessinée s’est retrouvée dans la liste préliminaire du Prix des libraires dans la catégorie BD hors Québec.

René·e aux bois dormants, Elene Usdin, Sarbacane, 272 pages.

De l’enquête à la BD

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Flic – L’histoire vraie du journaliste qui a infiltré la police

Paru il y a un an, le livre de Valentin Gendrot, Flic, a été adapté en une bande dessinée qui reflète avec justesse l’esprit et le climat de l’enquête menée à Paris. Écrit après que le journaliste a infiltré la police française en enfilant l’uniforme, pendant un an et demi, Flic témoigne des abus de pouvoir commis par les représentants de l’ordre — une violence d’autant plus marquante dans cette mise en images très réussie.

Flic – L’histoire vraie du journaliste qui a infiltré la police, Valentin Gendrot et Thierry Chavant, Goutte d’or, 152 pages.

Tendres moments à deux

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Câlins

Il y a d’abord ce couple, croqué dans ces instants du quotidien — à la table de la cuisine, dans le salon, au café ou au moment de se coucher. Puis il y a ce trait expressif, unique, de la bédéiste américaine qui a fait paraître Petits moments d’amour avec ses personnages fétiches. Les scènes sont tantôt drôles, tantôt attendrissantes, et les réflexions, teintées d’ironie sur nos petites habitudes, montrent toutes l’importance de ces précieux moments passés à deux.

Câlins, Catana Chetwynd, Monsieur Pop Corn, 130 pages.