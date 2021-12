Pour patienter jusqu’à Noël, nous vous offrons chaque jour une idée pour égayer votre journée, préparer les festivités et avoir du plaisir en famille. Car après tout… ça arrive une fois par année !

Maude Goyer Collaboration spéciale

Encerclez ce jour sur votre calendrier : le vendredi 10 décembre. C’est la date limite à laquelle votre enfant doit envoyer par la poste sa lettre adressée au père Noël s’il souhaite recevoir une réponse avant les Fêtes. On sort le joli papier, le crayon brillant et on le laisse lui-même adresser sa missive, ou on lui propose de faire des dessins pour illustrer sa liste de souhaits.

Bon an, mal an, le père Noël et ses lutins répondent à plus de 1 million de lettres des enfants du pays, en près de 40 langues. Bon à savoir : un timbre n’est pas nécessaire si l’envoi se fait du Canada, mais n’oubliez pas d’indiquer une adresse de retour !

Voici l’adresse secrète à écrire sur l’enveloppe : père Noël, Pôle Nord, H0H 0H0, Canada