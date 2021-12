Des parcours de vie hors de l’ordinaire, des destins tragiques, des récits inspirants. Ces huit livres nous racontent des histoires qui nous sortent du quotidien.

Nathalie Collard La Presse

L’expérience d’une vie

La journaliste Anne Panasuk, aujourd’hui à la retraite de Radio-Canada, a consacré une partie de sa carrière à couvrir les enjeux autochtones. Dans ce livre, celle qui conseille aujourd’hui le ministre des Affaires autochtones à Québec revient sur trois de ses reportages les plus marquants. Elle nous raconte le scandale des enfants autochtones disparus ainsi que les nombreux abus psychologiques et sexuels des pères oblats dans les communautés. Des récits déchirants, mais nécessaires.

Auassat – À la recherche des enfants disparus, Anne Panasuk, édito, 288 pages.

Faut pas pousser mémé dans les orties

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR 80, 90, 100 à l’heure ! 14 octogénaires et nonagénaires inspirants, d’Alexandre Sirois et Judith Lachapelle

Qu’ils sont inspirants, les vieux rencontrés par les journalistes de La Presse Alexandre Sirois et Judith Lachapelle ! Lucides, brillants, dynamiques, remplis de projets, ils nous réconcilient avec l’idée de la vieillesse et cassent le préjugé de la personne âgée qui n’apporte plus rien à la société. La lecture de ce livre devrait être obligatoire. Peut-être nous aiderait-elle à changer notre regard sur une étape de la vie qui, soyons réalistes, nous attend tous.

80, 90, 100 à l’heure ! 14 octogénaires et nonagénaires inspirants, Alexandre Sirois et Judith Lachapelle, Éditions La Presse, 240 pages.

Dans les coulisses de l’info

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Aventures au pays des nouvelles télévisées, de Philippe Lapointe

Philippe Lapointe a une riche expérience dans le monde de l’information. Il a été patron dans plusieurs salles de rédaction (Radio-Canada, TVA) en plus de participer à la création de RDI. Il a géré beaucoup de crises et beaucoup de gros ego. Dans ce livre, il raconte sa longue carrière remplie d’évènements historiques et d’anecdotes amusantes. Les passionnés d’information et de médias apprécieront cette visite privilégiée dans les coulisses de l’information.

Aventures au pays des nouvelles télévisées, Philippe Lapointe, Libre Expression, 336 pages.

For Me Formidable

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Il se voyait déjà — Aznavour et le Québec, de Mario Girard

Depuis sa mort en 2018, Charles Aznavour nous manque. Il faut dire que le chanteur d’origine arménienne entretenait une relation privilégiée avec le Québec, relation que le journaliste Mario Girard raconte avec brio. C’est à Montréal, qu’il visite pour la première fois en 1948, que la carrière d’Aznavour décolle. Grâce à un formidable travail de recherche, l’auteur nous fait revivre un pan fascinant de la vie de cet immense artiste, et de l’histoire de Montréal.

Il se voyait déjà – Aznavour et le Québec, Mario Girard, Libre Expression, 280 pages.

Une maison à soi

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR État des lieux, de Deborah Levy

Dramaturge et essayiste, Deborah Levy se raconte dans une série de trois récits intimes. État des lieux est le dernier de la trilogie, mais il peut très bien se lire seul. Après un divorce douloureux et le départ de ses deux filles parties voler de leurs propres ailes, Levy se retrouve seule. Avec finesse, elle raconte sa quête d’une nouvelle maison, qui est en fait une quête de soi ainsi qu’une formidable réflexion sur l’écriture.

État des lieux, Deborah Levy, Éditions du sous-sol, 288 pages.

Un power couple avant-gardiste

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Joséphine Marchand et Raoul Dandurand — Amour, politique et féminisme, de Marie Lavigne et Michèle Stanton-Jean

Marie Lavigne et Michèle Stanton-Jean sont un gage de qualité dans l’univers des biographies et des livres historiques. Leurs ouvrages sont toujours fouillés avec rigueur et elles ont le pif pour dénicher des histoires méconnues comme celle, assez formidable, de Joséphine Marchand et de Raoul Dandurand. Ça se passe à la fin du XIXe siècle, mais oubliez Émilie et Ovila, c’est l’histoire d’un power couple moderne, avant-gardiste, et engagé dans les grands évènements de son époque.

Joséphine Marchand et Raoul Dandurand — Amour, politique et féminisme, Marie Lavigne et Michèle Stanton-Jean, Boréal, 392 pages.

Récits de soi

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Des histoires vraies, de Sophie Calle

Depuis les années 1970, l’artiste multidisciplinaire Sophie Calle se raconte de façon très intime dans des livres, des photos, des films et des performances. Son œuvre est originale et sait capter l’air du temps. Dans ce livre illustré de nombreuses photos, elle poursuit son récit d’elle-même à partir de bribes de vie, de fragments et de confidences. En quelques phrases, elle installe un ton, une atmosphère. Un livre bref, mais très touchant.

Des histoires vraies, Sophie Calle, Actes Sud, 139 pages.

Mieux comprendre l’immigration

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Là où je me terre, de Caroline Dawson

Caroline Dawson a soufflé tout le monde avec ce roman autobiographique. Elle raconte l’histoire de sa famille, qui a fui le Chili de Pinochet pour Montréal au milieu des années 1980. À travers ses yeux, on comprend mieux la réalité de l’immigration, ses beaux côtés comme ses défis. Sur une note plus personnelle, Caroline Dawson, maman de deux jeunes enfants, est atteinte d’un terrible cancer. Chaque livre vendu lui donnera des droits d’auteur qui l’aideront peut-être dans son combat.

Là où je me terre, Caroline Dawson, Les éditions du remue-ménage, 208 pages.