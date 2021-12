Coffret Let It Be, des Beatles

On a beau vivre à l’ère de la diffusion de la musique en continu, renouer avec un disque, en CD ou en vinyle, demeure un plaisir lorsqu’il vient avec des livrets ou des exclusivités intrigantes. Six suggestions de beaux objets musicaux à mettre sous le sapin.

Alexandre Vigneault La Presse

Les dessous de la fin

Sur le dernier disque publié par les Beatles, on retrouve encore des chansons mémorables : Across the Universe, The Long And Winding Road, Get Back, Let It Be, notamment. Plus de 50 ans après sa parution, voici une version remixée de Let It Be, rehaussée de plusieurs heures de matériel inédit ou de versions alternatives. Le coffret existe entre autres en version 5 CD et comprend aussi un Blu-ray ainsi qu’un livret de 105 pages, illustré de nombreuses photos, elles aussi inédites, revenant sur les mythes et la réalité de cet enregistrement légendaire.

Let It Be, The Beatles, Capitol/EMI

Réminiscences du tournant du millénaire

IMAGE FOURNIE PAR XL RECORDS Coffret Kid A Mnesia, de Radiohead

Radiohead a mis le pied dans ce millénaire en publiant Kid A et Amnesiac, une paire d’albums qui tranchait avec son rock d’esthète à tendance progressive. Plutôt que d’être déstabilisés par la vague électronique, Thom Yorke et sa bande l’ont aspirée et intégrée dans leur langage. Sorti cet automne, le coffret Kid A Mnesia rassemble les deux albums désormais mythiques avec un troisième disque comprenant une foule de pièces méconnues et de versions jamais publiées. Ce triptyque est offert en plusieurs formats, dont le vinyle.

Kid A Mnesia, Radiohead, XL Records

Renouer avec Brassens

IMAGE FOURNIE PAR SÈTE/PANTHÉON/MERCURY Compilation Brassens a 100 ans, de Georges Brassens

Deux anniversaires Brassens étaient soulignés en 2021 : le 100e de sa naissance et le 40e de sa mort. Deux bonnes raisons de renouer avec ses chansons immortelles. En France, la FNAC vend un coffret de collection comprenant deux vinyles et un CD, surtout composé de reprises (Brassens et ses grands interprètes). Ceux qui préfèrent Brassens dans son propre accent peuvent choisir la compilation Brassens a 100 ans, qui regroupe ses titres les plus universellement connus.

Brassens a 100 ans, Georges Brassens, Sète/Panthéon/Mercury

L’influence d’une scène

IMAGE FOURNIE PAR SOUL JAZZ RECORDS Coffret Deutsche Elektronische Musik 2, par des artistes variés

Ce coffret n’est pas une nouveauté, mais une réédition d’un objet initialement publié en 2013, mais épuisé. Deutsche Elektronishe Musik 2 raconte l’explosion créative de la scène rock expérimentale allemande des années 1970, qui a eu une influence majeure sur la scène alternative des années 1980. Les incontournables du genre — Can, Faust, Amon Düüll, Neu ! – se trouvent évidemment dans ce coffret offert en version quatre vinyles.

Deutsche Elektronische Musik 2, artistes variés, Soul Jazz Records

The Black Album revisité

IMAGE FOURNIE PAR RHINO/BLACKENED RECORDINGS Coffret Metallica Remastered, de Metallica

C’est l’album qui a mené le métal à son summum de popularité et aussi sonné le glas du trash et du hair metal des années 1980. Trois décennies plus tard, Metallica en publie une version rematricée en plusieurs formats. On retient la version en trois disques compacts (Metallica Remastered), qui comprend des versions démos, des collections de riffs et des versions enregistrées en concert entre 1991 et 1993.

Metallica Remastered, Metallica, Rhino/Blackened Recordings

Retour aux sources

IMAGE FOURNIE PAR REPRISE/WARNER Coffret The Reprise Albums 1968-1971, de Joni Mitchell

Peu d’artistes possèdent un parcours artistique aussi impeccable que celui de Joni Mitchell. Ce coffret réunissant ses quatre premiers albums en version vinyle rappelle que, dès le départ, tout était là. Il rassemble Song to a Seagull, Clouds (sur lequel on trouve notamment Both Sides Now), Ladies of the Canyon et l’emblématique Blue, avec entre autres River et A Case of You. Un retour aux sources d’une artiste immense et immensément influente.

The Reprise Albums 1968-1971, Joni Mitchell, Reprise/Warner