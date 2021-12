Pour patienter jusqu’à Noël, nous vous offrons chaque jour une idée pour égayer votre journée, préparer les festivités et avoir du plaisir en famille. Car, comme le dit la chanson, ça arrive rien qu’une fois par année !

Maude Goyer Collaboration spéciale

Il n’y a rien qui fait plus plaisir à nos proches qu’un coup de téléphone impromptu : notre grand-mère un peu délaissée ces derniers mois, un ami ou une amie avec qui on aimerait reprendre contact, une connaissance dont on voudrait prendre des nouvelles... Selon Bronnie Ware, autrice du livre Les 5 plus grands regrets au moment de la mort (Le Dauphin blanc, 2013), ne pas avoir consacré assez de temps à ses proches et ne pas avoir entretenu ses amitiés font partie des regrets de bien des gens en fin de vie. Il suffit de quelques minutes pour réchauffer le cœur de quelqu’un qui est ou a été significatif pour soi, surtout en cette période de pandémie et de temps des Fêtes. Peut-être serait-ce le début d’une nouvelle habitude ?