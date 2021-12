Du concert intime au spectacle évènement, de la pop à l’opéra, de l’icône à la relève : voilà de quoi réjouir les mordus de musique en tout genre à Noël !

Léa Carrier La Presse

Notre-Dame-Des-Sept-Douleurs, de Klô Pelgag

Klô Pelgag a le sens du spectacle, c’est le moins qu’on puisse dire. Dans les prochains mois, l’autrice-compositrice-interprète donnera vie à sa dernière offrande, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, sur les scènes du Québec et de la France. Dans cet album de renaissance, l’artiste au genre si difficile à circonscrire purge ses souffrances sur des arrangements riches et des chœurs comme elle seule sait les faire. L’album lui a valu six statuettes au dernier gala de l’ADISQ, ce qui égalait un record détenu par Céline Dion.

Au Québec, de février à juin 2022

A Very Chilly Christmas, de Chilly Gonzales

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE CHILLY GONZALES Le musicien Chilly Gonzales

Qui a dit qu’il était interdit d’écouter un album de Noël après décembre ? Certainement pas Chilly Gonzales. Le pianiste montréalais, qui réside en Allemagne, sera de passage dans la métropole, puis à Québec, pour présenter son nouveau matériel, A Very Chilly Christmas. Dévoilé en 2020, l’opus tente de s’éloigner du canon existant pour accueillir à bras ouverts la mélancolie qui s’invite parfois au temps des Fêtes.

À Montréal, du 24 au 27 janvier 2022, et à Québec, le 31 janvier

Farewell Yellow Brick Road, d’Elton John

PHOTO CHRIS PIZZELLO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS L’icône rock Elton John

Dernière chance de voir Elton John sur scène. L’icône rock fera arrêt à Montréal en 2022 dans le cadre de son ultime tournée, Farewell Yellow Brick Road. L’interprète de Your Song – qui fêtera ses 76 ans pendant la tournée – a repris la route après une longue interruption de ses représentations, en raison de la pandémie. Couronné d’un Billboard Music Awards, le spectacle promet le meilleur de son répertoire, de Bennie and the Jets à Rocket Man (I Think It’s Going to Be a Long, Long Time).

Les 18 et 19 février 2022, au Centre Bell

Histoire sans paroles — Harmonium symphonique

PHOTO SIMON GOULET, FOURNIE PAR GSI MUSIQUE Musiciens de l’Orchestre symphonique de Montréal

L’album était déjà grandiose. Le spectacle s’annonce tout aussi majestueux. Une centaine d’artistes de l’Orchestre symphonique transposeront sur la scène de l’Amphithéâtre Cogeco, à Trois-Rivières, les arrangements du maestro Simon Leclerc, qui a revisité l’œuvre mythique d’Harmonium. Sous l’oreille attentive de Serge Fiori, qui a coréalisé l’album, Histoire sans paroles — Harmonium symphonique s’est vendu à plus de 100 000 exemplaires depuis sa sortie en 2020, un exploit en ces temps de diffusion en continu.

Du 24 mai au 4 juin 2022, à l’Amphithéâtre Cogeco

Agua, de Clay and Friends

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Le groupe Clay and Friends

Le quintette hip-hop montréalais fera bouger les « thangs » et vibrer les murs du théâtre MTelus en avril prochain pour le lancement de son plus récent EP, Agua. Suivront trois représentations à Trois-Rivières, Québec et Sherbrooke pour marquer la sortie de ce mini-album, qui inclut la bombe Bouge ton thang, trame sonore officielle de l’été dernier. Dévoilé en novembre, Agua ne s’éloigne pas du son hip-hop à saveur funk et soul qui a fait la marque du groupe de Verdun.

À partir du 1er avril, à Montréal au MTelus

La beauté du monde, par l’Opéra de Montréal

PHOTO TIRÉE DU SITE DE L’OPÉRA DE MONTRÉAL L’opéra La beauté du monde

1940. Paris tombe sous les troupes allemandes. Lorsque les nazis pénètrent dans le Musée du Louvre, en vue de s’emparer du précieux patrimoine français, ils découvrent… des salles vides. Les œuvres convoitées avaient fait l’objet d’un extraordinaire sauvetage, recréé en opéra dans La beauté du monde, une création originale de l’Opéra de Montréal. Mise en scène du dramaturge Michel Marc Bouchard, qui signe ici sa deuxième pièce produite par l’Opéra de Montréal, après Les feluettes, et en son par le compositeur Julien Bilodeau.

Les 19, 22, 24 et 27 mars, à la Place des Arts

Future Nostalgia Tour 2022, de Dua Lipa

PHOTO STEVE MARCUS, ARCHIVES REUTERS La chanteuse Dua Lipa

Avec Future Nostalgia, son deuxième album, Dua Lipa a prouvé qu’elle n’était pas un succès sans lendemain. Le phénomène pop fera résonner les caisses du Centre Bell le 22 février prochain avec son nouveau matériel, qui a très bien roulé l’an dernier. Pastiche rétro des années 1980 qui compte presque uniquement des morceaux festifs, Future Nostalgia promet de faire danser. Faites vite, les billets s’envolent.

Au Centre Bell, le 22 février

Chiac Disco, de Lisa LeBlanc

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE L’autrice-compositrice-interprète Lisa LeBlanc

Lisa LeBlanc n’a pas attendu la sortie de son troisième album, Chiac Disco, le 24 mai prochain, pour annoncer les dates de sa prochaine tournée. On peut cependant très bien en imaginer le contenu avec son titre, on ne peut plus explicite. Les deux premiers extraits dévoilés sont exactement ce qu’on conçoit de la musique des années 1970 si elle avait été chantée par une Acadienne.

Partout au Québec, de mars à décembre 2022