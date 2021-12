Pour patienter jusqu’à Noël, nous vous offrons chaque jour une idée pour égayer votre journée, préparer les festivités et avoir du plaisir en famille. Car, comme le dit la chanson, ça arrive rien qu’une fois par année !

Samuel Larochelle Collaboration spéciale

On connaît déjà le Petit Champlain comme le secteur du Vieux-Québec qui donne l’impression d’entrer dans un décor de film, avec ses bâtiments d’autrefois, ses guirlandes lumineuses et le sapin géant, non loin, au cœur de la place Royale. Il y a toutefois du nouveau cette année. Durant les fins de semaine du 4 au 19 décembre, les circassiens de la troupe Flip Fabrique présenteront des prestations surprises composées de trampoline acrobatique, de contorsions et de jongleries. Pour éviter les attroupements trop volumineux, les artistes seront répartis dans différents coins du quartier et même... dans les vitrines de certains commerces !