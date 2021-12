Quelques idées originales toutes locales et pour tous les budgets, pour surprendre vos ados cette année, en ce semblant de retour à la réalité. Parce qu’ils le méritent bien, avouez.

Silvia Galipeau La Presse

Toutou paresseux

Le revoici, le revoilà. Après s’être éclipsé quelque temps, le coussin Paresseux apprécié des ados (paresseux) de Velvet Moustache est de retour. Un coussin « réfléchi, développé, cousu, inspecté, brossé, étiqueté et aimé à Montréal », comment lui résister ? Avis aux intéressés : il existe aussi des coussins hiboux, moutons, bref, pour tous les goûts !

Paresseux, Velvet Moustache, 98 $

Des douceurs en boîte

PHOTO FOURNIE PAR ECOLOCADO L’une des boîtes cadeaux d'Ecolocado

Vous n’arrivez pas à vous brancher ? Ecolocado conçoit des boîtes cadeaux avec tout ce qu’il faut pour séduire ses ados. Trois coffrets au choix : « éclats de joie » (avec shampoing et revitalisant, bombes de chocolat chaud, chandelles, bonbons et autres douceurs), « boîte pour relaxer » (avec masque, savon artisanal, chandelles et bonbons) et « utile et plaisir » (shampoing en barre, brosse à dents en bambou, sacs réutilisables, etc.). Tous composés de produits d’ici, de marques écoresponsables en prime.

Boîtes cadeaux, Ecolocado, à partir de 78 $

Bricole ton propre mala

PHOTO FOURNIE PAR ROSE BUDDHA L’ensemble créatif de Rose Buddha

Belle idée signée Rose Buddha (à qui l’on doit une gamme de vêtements de yoga écoresponsables, un studio et une application de médication du même nom) : ce joli petit bracelet à faire soi-même. On allie créativité et beauté pour un cadeau unique et personnalisé. Succès assuré.

Ensemble créatif, Rose Buddha, 27 $

Beauté écolo

PHOTO FOURNIE PAR L’ATELIER CANDIDE L'un des coffrets beauté de L’Atelier Candide

Pour les écolos dans la salle, L’Atelier Candide a conçu différents coffrets beauté, dont celui-ci, baptisé l’Écologique (avec tout le nécessaire pour les soins du visage et des cheveux, lingettes réutilisables, savons pour le visage, éponge, shampoing barre), à base de produits locaux signés Bkind, Pravis, etc. Bon à savoir : plusieurs autres coffrets cadeaux sont aussi offerts en ligne (notamment l’effervescent, le sucré salé et la douceur).

L’Écologique, L’Atelier Candide, 65 $

Chaussettes hamburger

PHOTO FOURNIE PAR MAIN AND LOCAL Les chaussettes unisexes de Main and Local

Toujours gagnant : des chaussettes en cadeau. Doublement gagnant, des chaussettes coquettes, et surtout coquines, comme celles-ci, une nouveauté signée Main and Local. Hamburger, pizza ou pourquoi pas Poker, parions qu’elles sauront trouver preneur.

Chaussettes unisexes, collection Hype Gifts, Main and Local, 18,99 $

Une touche de déco

PHOTO FOURNIE PAR ONQUATA Les pagaies décoratives Onquata

Chouette idée cadeau pour les amateurs de kayak, et surtout de déco, que ces pagaies décoratives signées Onquata. Fabriquée à la main à Wendake, la pagaie témoigne ici du savoir-faire huron, dans la tradition matriarcale autochtone. La pagaie se décline en plusieurs modèles : sunset, indie, azur, espoir, pour tous les goûts et toutes les ambiances. Pour une touche unique, assurée.

Mini pagaie, Onquata, 90 $