Pour patienter jusqu’à Noël, nous vous offrons chaque jour une idée pour égayer votre journée, préparer les festivités et avoir du plaisir en famille. Car après tout... ça arrive une fois par année !

Maude Goyer Collaboration spéciale

Plus écologique qu’un sapin artificiel*, le sapin naturel a une durée de vie, une fois coupé, d’environ quatre à six semaines. C’est donc le moment idéal pour aller le choisir, en famille, dans une plantation près de chez vous (certaines demandent de prendre rendez-vous ; vérifiez les sites internet avant de vous déplacer). N’oubliez pas de mesurer l’espace (en hauteur et en largeur) où vous souhaitez installer votre arbre de Noël, les perceptions étant trompeuses une fois en forêt. La bonne idée ? On apporte des tasses et un thermos de chocolat chaud, que l’on déguste dehors, sous les flocons, avant de repartir.

*Selon une étude de la firme spécialisée en développement durable Ellipsos (2009), un sapin artificiel est trois fois plus polluant qu’un arbre naturel, à moins que vous ne le conserviez au moins vingt ans (en moyenne, les gens le conservent six ans).