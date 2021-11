Qu’on les aime ou qu’on les redoute, la pandémie n’a pas sonné le glas des échanges de cadeaux ! Oui, les bouteilles de vin sont toujours appréciées, mais on peut aussi faire preuve d’originalité ! Voici huit idées de cadeaux, originaux et utiles, entre 15 $ et 30 $.

Catherine Handfield La Presse

Un cadeau unique

Un objet qui mérite d’être gardé procure de la joie, estime la prêtresse du rangement Marie Kondo. Ce gobelet en céramique a tout pour mettre de bonne humeur : il est beau, unique et fabriqué à Montréal ! En plus, vous pourrez dire à l’heureux destinataire que la vaisselle de Gaële Céramiste est utilisée au Ritz-Carlton. Chic, non ? Offert à partir du mois de décembre.

Gobelet boréal, Gaële Céramiste, 28 $

On déballe… et on joue !

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE SCORPION MASQUÉ Olé ! Guacamolé, Scorpion masqué

Olé ! Guacamolé est une nouveauté de l’éditeur québécois Scorpion Masqué. Le nom de ce « jeu d’apéro » fait sourire, et le concept aussi : à tour de rôle, les joueurs doivent prononcer un mot qui ne contient aucune des lettres visibles sur la table et qui est lié au mot précédent. Bref, plus les tours passent, plus ça se complique. Pourquoi ne pas jouer une première partie au terme de l’échange de cadeaux ?

Olé ! Guacamolé, Scorpion Masqué, 17,99 $

Un moule à glaçons solide (pour vrai)

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE TRUDEAU Moule à glaçons Structure, Trudeau

C’est toujours agréable de recevoir un article de cuisine de qualité. Et on a un coup de cœur pour le moule à glaçons Structure de l’entreprise québécoise Trudeau. Pourquoi ? Parce qu’il est en silicone, tout d’abord, ce qui simplifie le démoulage, et parce qu’il est doté d’une structure d’acier facilitant sa manipulation et son entreposage.

Moule à glaçons Structure, Trudeau, 21,95 $

Un cadeau qui fait pop !

PHOTO FOURNIE PAR BEPOP Ensemble à popcorn, BepOp

Participer à un échange de cadeaux, c’est s’encombrer d’un nouvel objet à la maison… à moins qu’on puisse le manger ! L’entreprise québécoise BepOp propose de sympathiques ensembles pour faire du maïs soufflé assaisonné. Les ensembles contiennent le maïs à éclater (biologique et cultivé au Québec), un sachet d’huile de coco et un sachet d’assaisonnement (BBQ, sucre cannelle, sel aux herbes…).

Ensemble à popcorn, BepOp, 5,35 $ l’emballage simple et 19,99 $ pour le coffret-cadeau Découverte

Le classique des classiques

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DU FABRICANT Couteau Tradition No 7, Opinel

Voilà près de 125 ans que le Français Joseph Opinel a inventé son désormais traditionnel couteau fermant. Encore aujourd’hui, c’est le meilleur ami des campeurs, des pique-niqueurs, des cueilleurs de champignons et des bricoleurs du dimanche. Tout le monde devrait en posséder un, non ? Le couteau Tradition No 7 (8 cm) est doté d’une lame en acier inoxydable et d’une bague de sécurité. En vente dans plusieurs grandes surfaces et magasins de sports.

Couteau Tradition No 7, Opinel, 21,99 $

Un cadeau qui servira

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE RICARDO Planche à découper en bois composite, Ricardo

Les planches à découper servent tous les jours. Certaines ont beaucoup de vécu... et céderaient volontiers leur place à une nouvelle venue. En plus d’être esthétique, ce modèle de Ricardo, fabriqué en bois composite, est pratique parce qu’il résiste à la chaleur : on peut donc y déposer poêles et casseroles chaudes. L’emballage trahira son contenu, mais c’est toujours rigolo lors d’un échange de cadeaux.

Planche à découper en bois composite, Ricardo, 19,99 $ pour la petite et 29,99 $ pour la grande

Coup de pouce pour peau sèche

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA SAVONNERIE DES DILIGENCES Beurre corporel Mellow, Savonnerie des Diligences

L’hiver, c’est la saison de la peau sèche. Ce beurre corporel, fabriqué au Québec, ne contient que des ingrédients naturels : huile de tournesol biologique, cire d’abeille, beurre de karité équitable et biologique et huiles essentielles. Il convient à l’hydratation, mais aussi au massage. En plus, le contenant est un pot Mason, qu’on peut évidemment réutiliser.

Beurre corporel Mellow, Savonnerie des Diligences, 17,99 $ pour le pot de 125 ml et 29,99 $ pour le pot de 250 ml

Le jeu du jour, version portative

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DI FABRICANT Jeu d’échecs portatif, GSI Outdoors

La série Netflix Le jeu de la dame a remis les échecs au goût du jour. Plié, ce jeu d’échecs portatif mesure 20 cm sur 10 cm. Il prend donc peu de place dans la bibliothèque en plus d’être parfait pour apporter en camping. Comme les pièces sont magnétiques, on peut jouer sur n’importe quelle surface sans craindre de tout renverser. En vente dans plusieurs grandes surfaces et magasins de sports.

Jeu d’échecs portatif, GSI Outdoors, 19,99 $