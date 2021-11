Téléphones séduisants, téléviseurs aux images plus léchées que jamais, haut-parleurs au son riche… L’année 2021 a été particulièrement gâtée en nouveautés technos. Voici nos suggestions pour des cadeaux réussis.

Karim Benessaieh La Presse

Couteau suisse au poignet

Avec leur autonomie d’une semaine et leur polyvalence, les montres intelligentes Polar sont le compagnon idéal pour les activités sportives. On a poussé le concept encore plus loin avec la Grit X Pro, capable de suivre plus de 150 sports, étanche jusqu’à 100 m de profondeur avec un verre de saphir de robustesse militaire. Elle affiche toutes les notifications de votre téléphone et est dotée de son propre GPS et d’un cadran gradué qui la transforme en boussole.

Grit X Pro, Polar, 724,99 $

Images de rêve

PHOTO FOURNIE PAR LG OLED C1, LG, à partir de 1799,99 $ pour le modèle 48 po

Les téléviseurs OLED de LG offrent une qualité d’image incomparable à un prix acceptable, et la toute dernière C1 lancée cette année est à la hauteur de cette réputation. La taille de l’écran compatible 120 Hz va de 48 à 83 po, les contrastes de ces « diodes électroluminescentes organiques » sont saisissants et un nouveau mode permet d’optimiser la qualité des jeux. L’OLED C1 est compatible avec Alexa, l’Assistant Google et AirPlay.

OLED C1, LG, à partir de 1799,99 $ pour le modèle 48 po

L’art de la lecture

PHOTO FOURNIE PAR RAKUTEN KOBO Kobo Sage, Rakuten Kobo, 299,99 $

On aime les liseuses Kobo, bien conçues et compatibles avec tous les formats. Mais la toute nouvelle Sage est assurément la plus aboutie. Plus agile, elle reprend en les améliorant plusieurs caractéristiques de la bonne vieille Kobo Forma, notamment les deux boutons de navigation, l’imperméabilité, l’envoi de livres par Dropbox et le filtrage de la lumière bleue. Dotée d’un écran de 8 po, elle peut lire les livres audio et offre maintenant 32 Go de stockage.

Kobo Sage, Rakuten Kobo, 299,99 $

Quand Nintendo console

PHOTO FOURNIE PAR NINTENDO Nintendo Switch OLED, Nintendo, 449,99 $

On aurait aimé conseiller aux joueurs aguerris la PS5 ou les Xbox Series S et X, mais leur disponibilité est trop capricieuse. Profitez-en pour gâter toute la famille avec la Nintendo Switch OLED, dotée d’un écran amélioré plus grand et de deux fois plus de mémoire de stockage à 64 Go. Avec plus de 5000 jeux, surtout coopératifs et familiaux mais comprenant de bons titres pour adultes, tout le monde y trouve son compte.

Nintendo Switch OLED, Nintendo, 449,99 $

Petit mais vaillant

PHOTO FOURNIE PAR SONOS Sonos Roam, Sonos, 229,99 $

Le Sonos Roam est un petit haut-parleur portatif, large d’à peine 6 cm pour 17 cm de hauteur, qui en met plein les oreilles. Les basses sont étonnamment riches et la musique est bien définie, une des spécialités de Sonos. On peut le connecter en Bluetooth, avec AirPlay ou le WiFi pour contrôler plus de 86 services musicaux. Il se transforme même en assistant vocal avec Alexa et l’Assistant Google. L’autonomie est d’une dizaine d’heures.

Sonos Roam, Sonos, 229,99 $

Pomme et couronne

PHOTO FOURNIE PAR APPLE iPhone 13 mini et iPhone 13 Pro, Apple, à partir de 949 $ et 1399 $

Ce n’est même plus du jeu. Les iPhone 13 cette année laissent loin derrière la compétition Android dans les tests d’étalonnage. Pour le prix et sa petite taille pratique, nous apprécions l’iPhone 13 mini. Pour la totale, c’est vers l’iPhone 13 Pro qu’il faut se tourner, avec son écran à 120 Hz et surtout l’ahurissant mode cinématographique, qui fait une mise au point vidéo automatique sur le centre d’attention d’une scène.

iPhone 13 mini et iPhone 13 Pro, Apple, à partir de 949 $ et 1399 $

Dodo et Echo

PHOTOS FOURNIES PAR AMAZON ET GOOGLE L’Echo Show 10, Amazon, 329,99 $, et le Nest Hub, Google, 129,99 $

Ajouter un écran à un haut-parleur intelligent est une superbe idée, que ce soit pour voir la minuterie s’égrener, afficher la météo détaillée ou les titres de chansons. Le Google Nest Hub, avec un son nettement amélioré, vous donne en prime une analyse complète de votre sommeil si vous le placez à côté du lit. L’Echo Show 10, lui, a un écran de 10,1 po sur une base rotative qui tourne vers vous sur demande.

Nest Hub, Google, 129,99 $

Echo Show 10, Amazon, 329,99 $

Ces articles sont en vente dans la majorité des magasins d’électronique et les grandes surfaces.