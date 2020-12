Le télétravail se poursuit pour beaucoup de gens encore. Voici des cadeaux pour égayer leur quotidien et enjoliver leur bureau… ou l’espace de travail qu’ils ont improvisé dans leur salon ou chambre à coucher !

Émilie Côté

La Presse

S’envelopper de bonheur

Les rituels sont réconfortants, dit-on. Un adage qui convient aux journées de télétravail. Que ce soit en ouvrant son ordinateur ou quand la nuit tombe, allumer une bougie apaise et tonifie les esprits. Celle-ci, fabriquée à Saint-Eustache avec des huiles essentielles et de la cire de soya, a une odeur enveloppante d’eucalyptus et de menthe. On ignore si ces émanations ont des vertus pour remettre nos idées en place, mais on sait que son magnifique pot en verre ambré embellit un bureau.

Bougie eucalyptus menthe, de l’Atelier La Vie Apothicaire, 32 $, offerte en ligne et dans différents points de vente.

Vive la lumière !

PHOTO FOURNIE PAR ZONE Lampe de table Vescia, Zone, 70 $

Dans les immeubles de bureaux, on ne contrôle pas l’éclairage aseptisé des néons. À la maison, pourquoi ne pas se créer une ambiance de travail chaleureuse et accueillante avec une belle lampe de table. En vente chez Zone, ce modèle en partie en laiton à un abat-jour peut être dirigé vers le haut ou vers le bas. De quoi apporter du réconfort à une longue journée de travail d’hiver qui se termine après la tombée du jour.

Lampe de table Vescia, Zone, 70 $, offerte en magasin et en ligne.

La fiabilité du papier

PHOTO FOURNIE PAR OCTAGON DESIGN Agenda papier d’Octagon Design, 43 $

En télétravail, même les pauses café entre collègues sont virtuelles entre deux réunions sur Zoom ou Teams. Pour ramener un peu de tangible dans l’organisation de nos vies, pourquoi ne pas renouer avec l’agenda de papier ? On peut tout y noter, des dates d’anniversaire de nos proches à une recette lue dans un magazine.

Agenda papier de Octagon Design, 43 $, offert en magasin ou en ligne.

Chaque chose à sa place

PHOTO FOURNIE PAR MARDIROS Organisateur mural du studio MARdiROS, 95 $

Quel beau petit luxe du quotidien à offrir en cadeau. Un objet fort pratique au design impeccable. Non seulement cet organisateur mural du studio de designers montréalais MARdiROS donne de la vie au mur triste d’un espace de travail, il permet de ranger ce que l’on perd constamment en travaillant, que ce soit un crayon, ses écouteurs ou ses lunettes. Un magnifique produit d’ici en merisier.

Organisateur mural du studio MARdiROS, 99 $, offert en ligne.

Se tenir au chaud

PHOTO FOURNIE PAR VDEV Jeté de chez VdeV, 72 $

Au bureau, c’est peut-être mal vu d’avoir un jeté sur les jambes lors des froides journées d’hiver. En télétravail, on s’en fout ! C’est même une présence réconfortante. On peut la glisser sur nos épaules quand le facteur cogne à la porte. Et elle veille sur notre chaise de travail pendant la nuit.

Jeté de chez VdeV, 72 $, offert en magasin et en ligne.

Pour ne rien perdre

PHOTO FOURNIE PAR LE BALTIC CLUB Porte-documents de Baltic Club, 28 $

Pour les gens en télétravail qui n’ont pas le luxe d’avoir une pièce qui sert de bureau, un porte-document peut être fort utile pour ne pas égarer des papiers importants. Surtout quand les enfants rentrent de l’école ou de la garderie. On craque pour ce modèle minimaliste et chic, recouvert de tissu, de la papèterie montréalaise Baltic Club.

Porte-documents de Baltic Club, 28 $, offert en magasin et en ligne.

Étancher sa soif avec style

PHOTO FOURNIE PAR SIMONS Verres à thé de chez Simons, 18 $

Un proche dit boire trop de café quand il travaille de la maison. Égayez son quotidien et embellissez sa table de travail avec ces colorés verres à thé en porcelaine. Ils sont si jolis qu’ils donnent envie de boire une infusion ou même juste de l’eau (on ne vantera jamais assez les mérites d’une saine hydratation, surtout en télétravail). En plus, ces verres vont au lave-vaisselle et au micro-ondes.

Verres à thé de chez Simons, 18 $, offert en magasin et en ligne.

De la musique pour les oreilles

PHOTO FOURNIE PAR MARSHALL Haut-parleur Bluetooth Marshall, 349,99 $

C’est la Cadillac pour les télétravailleurs qui s’ennuient d’écouter la radio dans leur voiture, ou pour les mélomanes qui veulent travailler en écoutant de la musique ambiante dans des conditions d’écoute optimales (sans s’embourber d’écouteurs et interrompre leur chanson préférée quand ils quittent la pièce). Ces haut-parleurs Bluetooth reproduisent les mythiques amplificateurs de guitares Marshall. Ils s’adaptent aux petites et grandes pièces avec beaucoup de gueule.

Haut-parleur Bluetooth Marshall, 349,99 $, offert en ligne et dans la majorité des boutiques d’électronique.

