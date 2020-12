Avec la dernière année, le cinéma et la télévision ont été source de réconfort et d’évasion pour bon nombre d’entre nous. Voici quelques idées de cadeaux pour cinéphiles et téléphiles.

Émilie Côté

La Presse

Revisiter James Bond

Avec la mort de Sean Connery (premier interprète de l’agent 007) à l’âge de 90 ans et le report à 2021 de No Time to Die (avec Daniel Craig), c’est un bon moment pour se replonger dans les 24 films de la légendaire franchise James Bond. C’est aussi l’occasion de faire une sorte de cours d’histoire du cinéma à ses enfants. Soulignons que ce coffret sorti en 2016 comprend le dernier opus, soit 007 Spectre. Tout y est !

The James Bond Collection, MGM/UA (Blu-Ray).

Une expérience (presque) complète

IMAGE FOURNIE PAR LE FABRICANT CineBeam, de LG (PH30N)

Les salles de cinéma ont manqué à beaucoup de cinéphiles au cours de la dernière année avec le confinement. Or, il est (presque) possible de reproduire l’ambiance de la salle obscure et du grand écran à la maison grâce à un projecteur. C’est aussi fort pratique l’été pour du cinéma en plein air dans sa cour. Il existe des tas de modèles en vente sur le marché (pour tous les prix !), mais celui-ci, de la société LG, a une bonne résolution HN (1280 x 720 pixels) et est doté d’une batterie intégrée de deux heures d’utilisation.

CineBeam, de LG (PH30N).

Découvrir le cinéma des Premières Nations

IMAGE FOURNIE PAR WAPIKONI MOBILE Wapikoni Mobile — le cinéma des Premières Nations, TVA Films

La justice et le respect des droits autochtones marqueront 2020, notamment avec la mort tragique de Joyce Echaquan. Pour nourrir nos réflexions sur la question, il faut découvrir Wapikoni Mobile, qui initie depuis plus de 15 ans de jeunes autochtones au cinéma documentaire et à l’enregistrement musical. Le coffret sorti à l’automne 2019 rassemble près de 200 courts métrages en anglais, français et langues autochtones. Chacun des cinq DVD a un thème, soit les femmes, la culture, la nouvelle génération, la société, ainsi que la vérité et la réconciliation.

Wapikoni Mobile – Le cinéma des Premières Nations, TVA Films.

Pour mieux connaître la télévision québécoise

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Une histoire de la télévision au Québec, Sophie Imbeault, Fides, 530 pages

Les Québécois consomment beaucoup de télévision produite dans leur province depuis le 6 septembre 1952. L’historienne Sophie Imbeault (qui est aussi conseillère littéraire en sciences humaines et histoire aux éditions Boréal) a publié cet automne un essai où elle cite des téléromans, émissions (jeunesse ou sportives) et des télé théâtres marquants. Elle présente aussi des artisans phares de la télévision. Son livre plaira à quiconque s’intéresse au patrimoine télévisuel québécois.

Une histoire de la télévision au Québec, Sophie Imbeault, Fides, 530 pages.

Découvrir et comprendre le cinéma par les affiches

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Les plus belles affiches de cinéma – Une autre histoire du 7e art, Richard Dacre, Heredium, 239 pages

Cet ouvrage intéressera autant les cinéphiles que les amateurs de beaux livres, d’illustrations et de design. Il réunit une centaine d’affiches qui ont marqué l’histoire du cinéma par leur sujet, leur graphisme, leur originalité ou leur modernité. Des classiques comme Metropolis et King Kong. Des opus de l’âge d’or des films hollywoodiens avec Marilyn Monroe ou encore des studios d’animation comme Pixar. Les affiches nous permettent de retracer également l’évolution du vedettariat et du septième art depuis son invention par les frères Lumière.

Les plus belles affiches de cinéma – Une autre histoire du 7e art, Richard Dacre, Heredium, 239 pages.

À la découverte du cinéma direct

IMAGE FOURNIE PAR L’ONF L’homme et la nature, l’œuvre de Pierre Perrault, ONF

La plupart des amateurs de cinéma québécois connaissent le documentaire de Pierre Perrault Pour la suite du monde. Le coffret L’homme et la nature, qui réunit quatre DVD, comprend aussi son chef-d’œuvre La bête lumineuse, mais il permet de découvrir des films moins connus de son œuvre (Le pays de la terre sans arbre), dont deux longs métrages (Attiuk et Le goût de la farine) sur les communautés des Montagnais. Le cadeau idéal à offrir à un jeune qui veut découvrir l’approche du cinéma direct.

L’homme et la nature, l’œuvre de Pierre Perrault, ONF.

Pour ceux qui n’ont pas peur

IMAGE FOURNIE PAR LA PRODUCTION Friday the 13th Collection (Blu-Ray)

Sorti au mois d’octobre (juste à temps pour l’Halloween) à 13 000 exemplaires par Scream Factory, ce coffret de 16 disques (Blu-Ray) réunit 12 films de la célèbre franchise d’horreur Friday the 13th, mais aussi des tas d’extras (entrevues, bandes-annonces, scènes inédites), des transferts en haute définition 4K (dont pour le film classique de 1980) et un livre de photos d’archives.

Friday the 13th Collection (Blu-Ray).

Cadeau nostalgie

IMAGE FOURNIE PAR LA PRODUCTION Back to the Future, The Ultimate Trilogy, Universal (Blu-Ray)

Voilà un cadeau qui vient avec une garantie de 100 % réconfort et nostalgie. Un coffret pour le 35e anniversaire des aventures somme toute intemporelles de Marty McFly et de son ami Emmett Brown. Les trois films de la franchise Back to the Future y sont réunis en format 4 K. Parmi les bonus qui ne se retrouvaient pas dans les coffrets précédents, on retrouve des segments sur la comédie musicale et l’exposition du Hollywood Museum consacrés aux films de Robert Zemeckis.

Back to the Future, The Ultimate Trilogy, Universal (Blu-Ray).