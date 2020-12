Il y a bien des façons d’apprécier le café et pratiquement autant de manières de le préparer. Vous avez donc l’embarras du choix si vous voulez offrir un cadeau à un amateur.

Michel Marois

La Presse

Une bonne bouilloire

Un bon café commence avec de l’eau chaude et les bouilloires électriques du spécialiste Bonavita sont très appréciées. Le modèle réglable permet d’obtenir la température optimale, alors que le bec verseur est parfait pour les préparations filtres manuelles.

Cafetière électrique ajustable Bonavita, 169,99 $, offerte en ligne, dans les cafés et boutiques spécialisées.

Un moulin

PHOTO FOURNIE PAR BARATZA ENCORE Moulin à café Baratza Encore, 189 $

Moudre les grains de café au moment de le préparer permet d’en tirer davantage d’arômes et de saveurs. Un bon moulin est donc essentiel et ce modèle Baratza Encore offre un bon compromis entre la qualité et le prix avec pas moins de 40 réglages de mouture.

Moulin à café Baratza Encore, 189 $, offert en ligne et dans les cafés et boutiques spécialisées.

Une cafetière classique

PHOTO FOURNIE PAR CODUM Cafetière à piston Chambord, de Bodum, 40 $

Tous les types de préparation ont leurs partisans et plusieurs apprécient les cafés filtres obtenus avec une cafetière à piston. Le modèle Chambord, de Bodum, est un véritable classique et il est offert en plusieurs formats.

Cafetière à piston Chambord, de Bodum, 40 $, offerte en ligne et dans les boutiques spécialisées.

Un porte-filtre

PHOTO FOURNIE PAR CHEMEX Cafetière Chemex, six tasses, 65,50 $

Aussi belle qu’efficace, cette cafetière Chemex est exposée au MoMA de New York. Elle permet aussi de préparer les subtils cafés filtres qui plaisent à de nombreux amateurs. Les filtres naturels carrés sont conçus pour conserver tous les arômes des cafés.

Cafetière Chemex, six tasses, 65,50 $, offerte en ligne et dans les cafés et boutiques spécialisées.

Une cafetière espresso abordable

PHOTO FOURNIE PAR BREVILLE Cafetière espresso Breville Bambino Plus, 550 $

À côté des réputées machines italiennes, le manufacturier Breville a développé une gamme de cafetières espresso de qualité, et relativement abordables. Le dernier modèle, la Bambino Plus, est, comme son nom l’indique, peu encombrant tout en simplifiant la préparation des cafés.

Cafetière espresso Breville Bambino Plus, 550 $, offerte en ligne, dans les boutiques spécialisées et dans les grands magasins.

Un café avec classe

PHOTO FOURNIE PAR JURA Cafetière automatique Jura A1, 1199 $

Cette machine automatique du manufacturier suisse Jura s’adresse à l’amateur de café qui aime aussi montrer son goût du style et du luxe. Simple à utiliser, grâce notamment à un écran tactile, elle permet de préparer rapidement d’excellents cafés d’extraction courte.

Cafetière automatique Jura A1, 1199 $, offerte en ligne et dans les boutiques spécialisées.

Une tasse chauffante

PHOTO FOURNIE PAR EMBER Tasse chauffante Ember, 129 $US

Si on met un certain soin à préparer son café, il convient de le servir de façon à conserver ses qualités. Cette tasse chauffante permet d’en garder la température pendant plus d’une heure. On peut même la régler à partir de son téléphone.

Tasse chauffante Ember, 169 $, offerte en ligne.

Des cafés torréfiés à Montréal

PHOTO FOURNIE PAR DISPATCH Un sachet de café offert par Dispatch

La « scène » café n’a jamais été plus diversifiée avec l’arrivée de plusieurs micro-torréfacteurs depuis quelques années. Plusieurs d’entre eux offrent leurs cafés en livraison gratuitement pendant la pandémie et il est même possible d’avoir des abonnements qui permettent de recevoir une sélection de leurs produits chaque mois à la maison. Vous avez l’embarras du choix, mais voici quelques adresses sûres où les cafés sont préparés par de vrais passionnés.

