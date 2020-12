Ou pour un chaton… au choix ! L’isolement de la pandémie en a porté plusieurs à gâter leurs animaux de compagnie. Voici quelques suggestions de cadeaux pour Minou et Fido.

Mathieu Perreault

La Presse

Fido dans les airs

Cette entreprise de Québec a aussi un magasin à Montréal et un site web. Elle imagine des vêtements plus chics pour les chiens, petits et grands, ainsi que des jouets qui sortent de l’ordinaire, de sa ligne ou distribués. Ce manteau d’aviateur fera des jaloux.

Manteau aviateur, Chien Mondain, 46 $, offert en ligne et en animalerie

> Consultez le site du fabricant

Jouet de Noël

PHOTO FOURNIE PAR ZIPPY PAWS Les jouets beignes

Zippy Paws est une entreprise californienne tout en couleurs qui décline les accessoires et vêtements pour chiens avec humour. Son site web présente même les chiens testeurs.

Jouet beigne — Donutz, Zippy Paws, 12 $, offert en ligne et en animalerie.

> Consultez le site du fabricant (en anglais)

Satin sur poil

PHOTO FOURNIE PAR IDOGGOS Le bandana de satin d’Idoggos

Le Québec est décidément un paradis pour les fabricants de vêtements et accessoires pour animaux de compagnie. Cette firme de Montréal a un logo distinctif et distingué et des bandanas en satin, un tissu assez rare pour le meilleur ami de l’homme.

Bandana en satin, Idoggos, 40 $, offert en ligne et en animalerie.

> Consultez le site du fabricant

Rando à quatre pattes

PHOTO FOURNIE PAR OUTWARD HOUND Le sac à dos Daypak de Outward Hound

La firme du Colorado Outward Hound se spécialise dans les accessoires de randonnée pour chiens. Pourquoi ne pas profiter de l’endurance de Fido pour alléger notre fardeau lors des balades en nature ?

Sac à dos de randonnée Daypak, Outward Hound, 55 $, offert en ligne et en animalerie.

> Consultez le site du fabricant (en anglais)

Un animal sur le dos

PHOTO FOURNIE PAR BERGAN Le sac à dos de transport de Bergan

On peut transporter son chaton dans une cage, mais quand il est gros, c’est lourd. Pourquoi pas un sac à dos ? Une foule d’entreprises ont lancé des produits dans ce créneau ces dernières années. En voici un de Coastal Pets, entreprise de l’Ohio spécialisée dans les accessoires durables en nylon pour animaux.

Sac à dos de transport, Bergan, 100 $, offert en ligne et en animalerie.

> Consultez le site du fabricant (en anglais)

Colliers fermes végétaliens

PHOTO FOURNIE PAR SIGNÉ QUATRE PATTES Le collier de Signé quatre pattes

Les colliers de cuir durent longtemps, mais certains n’aiment pas l’idée d’habiller un animal avec un autre. Signé quatre pattes se spécialise en colliers durables et originaux. Un produit de Drummondville créé par un duo mère-fille. Les colliers plus petits font aux chats.

Collier, Signé quatre pattes, 20 $, offert en ligne et en animalerie.

> Consultez le site du fabricant

La plupart de ces produits se trouvent dans la majorité des animaleries.