Plus que jamais cette année, nous avons besoin de beauté. Ces livres en sont remplis.

Nathalie Collard

La Presse

Pour l’amour des femmes

On a puisé dans l’immense collection du célèbre magazine pour illustrer ce magnifique livre, compagnon du film présenté plus tôt cette année. Des entrevues avec des femmes exceptionnelles — Oprah Winfrey, Jane Goodall, Chimanda Ngozi Adichie et Jacinda Ardern (la super première ministre de la Nouvelle-Zélande) — viennent enrichir cet album qu’on voudra garder tour près, pour y puiser sagesse et beauté.

Femmes du monde (Women) : Les trésors de National Geographic. Susan Goldberg. National Geographic. 432 pages.

Paris vu du ciel

PHOTO FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Paris à vol d’oiseau, Basile Dell, David Foenkinos, Jérémie Lippmann, Gallimard

À défaut de visiter Paris à pied, on peut survoler la Ville Lumière grâce à ce magnifique album de 150 photos prises des airs, avec un drone. Ce cadeau ne vient pas seul : ces images exceptionnelles sont accompagnées d’un conte de l’écrivain David Foenkinos, intitulé Un oiseau à Paris, qui raconte l’histoire d’un oiseau à la recherche de sa partenaire qui s’est évanouie dans la nature. Il tentera de la retrouver en survolant la capitale. Romantique à souhait. Que demander de plus ?

Paris à vol d’oiseau. Basile Dell, David Foenkinos, Jérémie Lippmann. Gallimard. 272 pages.

Voyage intime

PHOTO FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Les chemins du sacré : un grand voyage initiatique sur les cinq continents, Frédéric Lenoir, Éditions de l’Observatoire

En tournage pour une série documentaire pour la chaîne Arte, le philosophe et écrivain Frédéric Lenoir a sorti son appareil photo pour immortaliser les sites majestueux qu’il a eu le privilège de visiter. En quête du sacré, il a visité les cinq continents. Un album de voyage magnifique, marqué par des paysages et des lieux d’une grande beauté et, bien sûr, des rencontres remplies d’humanité. Avec Frédéric Lenoir, on ne s’attendait pas à moins.

Les chemins du sacré : un grand voyage initiatique sur les cinq continents. Frédéric Lenoir. Éditions de l’Observatoire. 336 pages.

Règne animal

PHOTO FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Fauna : un fascinant voyage au cœur du monde animal

Le Biodôme est peut-être fermé, l’Insectarium aussi, mais que diriez-vous si tous les savoirs qu’ils renferment venaient à vous ? C’est un peu la promesse contenue dans les pages de ce magnifique livre, richement illustré, qui nous explique presque tous les mystères du monde animal. La kératine des pangolins, les pattes collantes des geckos, la forme du bec du souimanga sombre… Cet ouvrage est un véritable trésor de connaissances qui devrait occuper petits et grands pendant de longues heures.

Fauna : un fascinant voyage au cœur du monde animal. Collectif, traduit de l’anglais par Benjamin Peylet. Éditions MultiMondes. 336 pages.

Ferron vu par Séguin

PHOTO FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Contes, de Jacques Ferron, illustrés par Marc Séguin.

Les amoureux de l’œuvre de Jacques Ferron vont adorer cette édition spéciale qui contient 14 des 44 contes de l’auteur. Figure centrale de la vie politique et littéraire québécoise dans les années 1960, Jacques Ferron a emprunté plusieurs voies tout au long de sa vie — le théâtre, la fiction, l’essai… — pour parler des thèmes qui lui tenaient à cœur. Ici, ses contes sont mis en valeur par le talent fou de Marc Séguin, qui leur donne une couleur particulière. On veut ce livre dans notre bibliothèque.

Contes. Jacques Ferron, choix de textes illustrés par Marc Séguin. Hurtubise. 160 pages.

Les artistes de la diaspora

PHOTO FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION RELATIONS : la diaspora et la peinture, Fondation PHI et Hirmer Publishers

Si vous avez raté cette importante exposition à la Fondation Phi, voilà la chance de vous rattraper avec cet ouvrage. On y retrouve des reproductions ainsi que des photos d’installations, le tout expliqué et analysé par des textes portant sur la démarche de chaque artiste. Alors que l’immigration, la diversité et l’inclusion sont au cœur de la conversation publique dans notre société, ce livre vient enrichir notre réflexion, tout en nous faisant découvrir des artistes importants. Exemplaire sur commande au 514-849-3742 ou à info@fondation-phi.org

RELATIONS : la diaspora et la peinture. Fondation PHI et Hirmer Publishers. 224 pages.