Extrait de Victor et Lino, texte et illustrations de Caroline Merola

Pour prendre une pause des écrans, il n’y a rien comme plonger dans un chouette livre. Ces albums, romans, BD et documentaires jeunesse font de beaux cadeaux, à lire et à relire, bien au chaud.

Marie Allard

La Presse

Pour visiter un monde imaginaire avant le dodo

IMAGE FOURNIE PAR LA COURTE ÉCHELLE Victor et Lino, texte et illustrations de Caroline Merola

L’ours Victor vit seul sur une île, en face du village des lapins. Ceux-ci n’aiment pas Victor, qu’ils trouvent bizarre. Il n’est jamais venu leur parler ; eux ne sont jamais allés le visiter. Une nuit, le lapin Lino voit Victor traverser son village. Que vient-il faire chez les lapins ? Superbement illustré par Caroline Merola, ce grand album séparé en cinq chapitres contient du suspense, de l’action, de l’humour et de l’amitié.

Victor et Lino, texte et illustrations de Caroline Merola, les éditions La Courte échelle, dès 3 ans.

Pour briller comme une étoile

IMAGE FOURNIE PAR SCHOLASTIC Sulwe, texte de Lupita Nyong’o, traduction de Patrick Georges, illustrations de Vashti Harrison

IMAGE FOURNIE PAR SCHOLASTIC Extrait de Sulwe, texte de Lupita Nyong’o, traduction de Patrick Georges, illustrations de Vashti Harrison 1 /2



La petite Sulwe a la peau noire « comme le ciel de minuit », écrit l’actrice Lupita Nyong’o, connue pour ses rôles dans Star Wars, Black Panther et 12 Years a Slave. À l’école, les enfants la surnomment Noirceur ou Charbon, ce qui l’attriste. Sulwe rêve d’avoir la peau plus pâle, jusqu’à ce qu’une étoile filante lui montre comment la nuit et le jour sont également importants — et beaux. Joliment dessiné, ce conte redit aux enfants qu’ils sont tous brillants.

Sulwe, texte de Lupita Nyong’o, traduction de Patrick Georges, illustrations de Vashti Harrison, les éditions Scholastic, dès 4 ans.

Pour mieux connaître le hockey

IMAGE FOURNIE PAR AUZOU La grande épopée du hockey au Québec, texte d’Alain M. Bergeron et de Martine Latulippe, illustrations de Caroline Soucy

IMAGE FOURNIE PAR AUZOU Extrait de La grande épopée du hockey au Québec, texte d’Alain M. Bergeron et de Martine Latulippe, illustrations de Caroline Soucy 1 /2



Abondamment illustré, cet album explique qu’on a d’abord joué au hockey avec… du crottin de cheval gelé en guise de rondelle. La première partie officielle a eu lieu à Montréal, en 1875, entre hommes. Quant aux femmes, elles ont joué dès 1894 à l’Université McGill, vêtues de longues jupes ! Divertissant et instructif, ce documentaire présente tant les frères Richard que la fabuleuse joueuse Marie-Philip Poulin ou Willie O’Ree, premier noir à patiner dans la Ligue nationale de hockey.

La grande épopée du hockey au Québec, texte d’Alain M. Bergeron et de Martine Latulippe, illustrations de Caroline Soucy, les éditions Auzou, dès 7 ans.

Pour être le héros et l’héroïne

IMAGE FOURNIE PAR FOULIRE Les héros de ma classe, tome 15 : Le journal compromettant de Vincent, texte de Jocelyn Boisvert, illustrations de Philippe Germain

IMAGE FOURNIE PAR FOULIRE Les héros de ma classe, tome 16 : Les amitiés compliquées de Zoé, texte de Jocelyn Boisvert, illustrations de Philippe Germain

IMAGE FOURNIE PAR FOULIRE Extrait de Les héros de ma classe, tome 15 : Le journal compromettant de Vincent, texte de Jocelyn Boisvert, illustrations de Philippe Germain 1 /3





Voilà un cadeau sympathique, même pour les enfants qui n’adorent pas lire. Cette collection, qui met en scène les élèves d’une classe, actualise les livres « dont vous êtes le héros ». Dans Le journal compromettant de Vincent, on devient un garçon dont le journal intime a disparu… en classe. Dans Les amitiés compliquées de Zoé, on incarne une fille délaissée par sa « BFF » (best friend forever). À plusieurs reprises dans le roman, il faut choisir quelle voie suivra le héros ou l’héroïne. C’est drôle et on y devient accro.

Les héros de ma classe, tome 15 : Le journal compromettant de Vincent et tome 16 : Les amitiés compliquées de Zoé, texte de Jocelyn Boisvert, illustrations de Philippe Germain, les éditions FouLire, dès 8 ans.

Pour épater la galerie

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS LA BAGNOLE La magie c’est facile – Des tours hallucinants pour impressionner tes amis !, texte de Daniel Coutu, illustrations d’André G. Gagnon

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS LA BAGNOLE Extrait de La magie c’est facile – Des tours hallucinants pour impressionner tes amis !, texte de Daniel Coutu, illustrations d’André G. Gagnon 1 /2



Pour pimenter les partys en format réduit durant le temps des Fêtes, pourquoi ne pas faire des tours de magie ? Daniel Coutu, un magicien animateur d’émissions à Radio-Canada, propose aux enfants de réaliser 18 tours. Chacun est expliqué étape par étape dans ce cahier coloré. Cachez vos paquets de cartes, si vous voulez les garder intacts…

La magie c’est facile – Des tours hallucinants pour impressionner tes amis !, texte de Daniel Coutu, illustrations d’André G. Gagnon, les Éditions La Bagnole, dès 8 ans.

Pour découvrir la création du cinéma

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS MICHEL QUINTIN L’histoire du cinéma en BD, tome 1 : L’image en mouvement, texte de Philippe Lemieux, dessins de Garry

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS MICHEL QUINTIN Extrait de L’histoire du cinéma en BD, tome 1 : L’image en mouvement, texte de Philippe Lemieux, dessins de Garry 1 /2



La pandémie nous fait apprécier les films, qui nous transportent en toute légalité. Comment sont nées les images en mouvement ? C’est ce qu’explique cette bande dessinée de facture classique, qui met en lumière les idées d’Eadweard Muybridge, de Thomas Edison, des frères Lumière et de Georges Méliès. C’est parfait pour donner envie de réaliser son propre court métrage pendant les vacances de Noël.

L’histoire du cinéma en BD, tome 1 : L’image en mouvement, texte de Philippe Lemieux, dessins de Garry, les éditions Michel Quintin, dès 10 ans.

Pour se creuser le coco

IMAGE FOURNIE PAR BRAVO ! Cerveaux actifs – spécial Québec, textes de Gilles Bergeron, avec la collaboration de Lise Harbec

IMAGE FOURNIE PAR BRAVO ! Extrait de Cerveaux actifs – spécial Québec, textes de Gilles Bergeron, avec la collaboration de Lise Harbec 1 /2



Ce livre rassemble 140 jeux qui permettent d’aiguiser le sens de l’observation, la perception spatiale, le raisonnement et la mémoire. Amusant et utile, à 10 ans comme à 100 ans ! Idéal pour jouer avec les grands-parents par visioconférence.

Cerveaux actifs – spécial Québec, textes de Gilles Bergeron, avec la collaboration de Lise Harbec, les éditions Bravo !, dès 10 ans.

Pour renseigner filles et garçons

IMAGE FOURNIE PAR LES MALINS Mon mini ABC des filles, de Catherine Girard-Audet

IMAGE FOURNIE PAR LES MALINS L’ABC des filles 2021, de Catherine Girard-Audet

IMAGE FOURNIE PAR LES MALINS Mon gros livre épais 2021, de Daniel Brouillet

IMAGE FOURNIE PAR LES MALINS Extrait de Mon gros livre épais 2021, de Daniel Brouillet 1 /4







L’ABC des filles, c’est un guide pour les adolescentes écrit par Catherine Girard-Audet dans le rôle de la grande sœur cool. Mon mini ABC des filles permet aux filles du primaire de plonger, à leur rythme, dans des sujets comme le divorce, le consentement et les complexes. Quant à Mon gros livre épais 2021, c’est la version pour garçons, beaucoup moins primitive qu’elle n’en a l’air. Touffus, rigolos et informatifs.

Mon mini ABC des filles (dès 7 ans) et L’ABC des filles 2021 (dès 12 ans), texte de Catherine Girard-Audet, les éditions Les Malins.

Mon gros livre épais 2021 (dès 12 ans), texte de Daniel Brouillette, les éditions Les Malins.