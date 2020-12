Avec la pandémie, le confinement et tout le tralala, bien des plaisirs de la vie nous sont momentanément interdits. Mais il est encore possible de gâter les gens que l’on aime comme il se doit. Nos suggestions pour des présents qui apporteront un peu de luxe à un quotidien qui en a bien besoin !

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

La perle de mes yeux

Les créations de Camille Ouellette, de la marque Camillette, sont sous le signe du minimalisme, mais ont toujours un petit je-ne-sais-quoi qui les fait ressortir du lot. Sa plus récente collection rend hommage au raffinement intemporel des perles, avec des pièces délicates fabriquées à la main à Montréal à partir de matériaux de qualité et durables, comme ces jolis anneaux en or ornés de perles baroques, proposées en trois couleurs : blanc cassé, abricot ou lavande.

Boucles d’oreilles en anneaux or avec perles baroques, Camillette, 99 $, offertes en ligne

PHOTO FOURNIE PAR MAISON TESS Housse de couette Coco Linen Marrakech Blue, Maison Tess.

Le bleu de la nuit

Maison Tess. est une marque de linge de maison née à Montréal qui propose des produits imaginés dans un grand souci de qualité et d’authenticité, conçus ici et fabriqués au Portugal. Sa collection de literie en lin lavé, une matière naturelle qui s’adapte à la température du corps, se décline dans des couleurs appelant l’été, comme cette housse d’un éclatant bleu Marrakech, un produit certifié Oeko-Tex, exempt de produits chimiques nocifs.

Housse de couette Coco Linen Marrakech Blue, Maison Tess., 220 $, offerte en ligne

PHOTO FOURNIE PAR ETIKET La chic marque de beauté naturelle Tata Harper a un espace spa chez Etiket, à Montréal.

Quand tombent les masques

Connaissez-vous le « maskné », cette affliction cutanée très 2020, causée par le port répété et prolongé du couvre-visage ? Pour rééquilibrer une peau qui en a besoin, offrez le nec plus ultra des soins du visage 100 % naturels, par la marque américaine Tata Harper, qui a un chic espace spa chez Etiket, à Montréal. Le traitement facial clarifiant propose une exfoliation en douceur de la peau qui sera ensuite nourrie et hydratée, et en sortira plus lisse, uniforme et lumineuse.

Soin facial clarifiant Tata Harper, chez Etiket, 165 $, réservations en ligne ou par téléphone

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE SIMONS L’ensemble pyjama boxeur coton bio, Miiyu x Le Germain Hôtels

Élégante détente

Le linge mou règne dans nos vies, mais on aime aussi allier la recherche de confort avec un certain raffinement après des mois de confinement. Impossible de résister à cette collection de vêtements de détente, collaboration entre la marque Miiyu, par Simons, et les Hôtels Le Germain. Lignes raffinées et matières luxueuses sont au programme pour une détente sous le signe de l’élégance, comme dans cet ensemble pyjama boxeur en coton bio, avec boutonnage à l’avant.

L’ensemble pyjama boxeur coton bio, Miiyu x Le Germain Hôtels, 100 $, offert chez Simons (en boutique et en ligne)

PHOTO FOURNIE PAR LAMBERT Sac à dos Charlotte, Lambert

Sac sophistiqué

Fondée par Mélissa Lambert, la marque Lambert propose des accessoires alliant confort et élégance, à la fois chic et pratiques, qui ont la particularité d’être en polyuréthane, un cuir dit « végane ». La nouvelle collection propose de jolis modèles dans une déclinaison de couleurs tendance, comme ce sac à dos sophistiqué avec sa jolie couleur « Oasis », offrant notamment une poche doublée pour portable et plusieurs autres poches et pochettes pratiques.

Sac à dos Charlotte, Lambert, 139,99 $, offert en ligne et dans les points de vente

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE SILK LAUNDRY Robe t-shirt Garden Party, Silk Laundry

Une vraie soie

Fondée en Australie, la marque Silk Laundry est aujourd’hui installée sur le sol montréalais et tient boutique dans Saint-Henri. Ses créations mettent la soie, matière luxueuse par excellence, en lumière, avec des pièces aux lignes élégantes et contemporaines. Cette longue robe à imprimé fleuri offre l’équilibre parfait entre un chic certain avec sa soie lavée au sable, incroyablement douce, et une certaine décontraction avec sa coupe ample et fluide et ses poches latérales. De quoi traverser Noël en beauté.

Robe t-shirt Garden Party, Silk Laundry, 660 $, offerte en ligne et en boutique

