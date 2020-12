Nordicade conçoit et fabrique à Montréal des objets d’inspiration nordique épurés, simples et utiles, comme ce porte-clés et support à enveloppes en merisier russe.

Les artisans québécois ayant été touchés par l’annulation de plusieurs marchés de Noël cette année, le Collectif Créatif MTL a décidé de les faire rayonner dans un guide d’idées-cadeaux offert en ligne, sous forme de catalogue.

Valérie Simard

La Presse

On y retrouve plus de 250 produits de 140 artisans et créateurs locaux, soit des vêtements, bijoux et autres accessoires, des articles de papeterie, des objets pour la maison, des produits zéro déchet, des soins pour le corps et des gourmandises.

Le Collectif, qui est derrière l’organisation des marchés Etsy Montréal depuis 2014, présentera également des suggestions de cadeaux, chaque jour, jusqu’au 3 janvier, sur ses plateformes de réseaux sociaux.

> Consulter le site web de Collectif Créatif Mtl

> Consulter la page Facebook du collectif