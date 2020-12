La fabrique de choses sucrées Dinette nationale, de Montréal, et celle de chocolat Palette de bine, de Mont-Tremblant, renouvellent leur Carabine.

Pour les Fêtes, la fabrique de choses sucrées Dinette nationale, de Montréal, et celle de chocolat Palette de bine, de Mont-Tremblant, renouvellent leur Carabine, la barre de chocolat au caramel fabriquée à partir de fèves de cacao qu’elles confectionnent ensemble depuis l’an dernier.

Simon Chabot

La Presse

Parfaite pour un petit cadeau, cette tablette librement inspirée de la Caramilk est donc offerte pour la saison en versions à l’érable (chocolat du Guatemala avec sucre d’érable et caramel à l’érable) et épicée (chocolat de Tanzanie avec piment oiseau et poivre noir venus de ce pays africain, le tout agrémenté de gingembre du Québec).

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Catherine Lépine-Lafrance, de Dinette nationale

En guise d’hommage à l’un de ses desserts d’enfance préférés, la « trempette à l’érable », Catherine Lépine-Lafrance, de Dinette nationale, a également conçu une Carabine au chocolat blond avec un caramel d’érable et de pain au levain grillé (quantité limitée).

PHOTO FOURNIE PAR DINETTE NATIONALE Le baluchon des Fêtes est un ensemble cadeau avec une sélection de cinq sucreries, dont un caramel à tartiner au café et au sarrasin, un nougat aux pistaches, amandes, melon et fenouils et un petit cake Forêt-Noire.

Ceux qui iront rapidement faire un tour dans la boutique en ligne de Dinette nationale pourront aussi mettre la main sur un baluchon des Fêtes, un ensemble cadeau avec une sélection de cinq sucreries, dont un caramel à tartiner au café et au sarrasin, un nougat aux pistaches, amandes, melon et fenouils et un petit cake Forêt-Noire, réunis dans un sac de tissu.

Les prix varient de moins de 10 $ pour une Carabine à 66 $ pour le baluchon.

