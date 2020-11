Le SOUK s’installe à la Place Ville Marie

Envers et contre COVID-19, le SOUK aura lieu cette année ! Ce sera peut-être même une des incarnations les plus intéressantes de ce fameux « marché » des créateurs et artisans d’ici, dont la version virtuelle commence ce mardi. Qui plus est, le SOUK élit domicile au 20e étage de la Place Ville Marie, à long terme, façon salle d’exposition et boutique.