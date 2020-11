Quelques idées originales d’ici ou d’ailleurs, des cadeaux doux, durables, et surtout de qualité pour gâter les tout-petits. Sourires assurés, promis juré.

Silvia Galipeau

La Presse

Jouer à la routine

Quoi de mieux que cette adorable maison de poupée signée Moon Picnic (une marque établie en Californie et à Londres) pour joindre l’utile à l’agréable, et apprendre la routine et décoder l’heure en s’amusant. On craque pour le design minimaliste et les matières durables et naturelles de ce petit ours qui prend le bain, fait dodo ou joue avec son chien.

Make my day, Moon picnic, 82 $, en vente en ligne et dans plusieurs boutiques spécialisées, notamment chez Comme des enfants.

> Consultez le site du fabricant (en anglais)

Pyjama party

PHOTO TIRÉE DU SITE DE PETIT LEM Collection des Fêtes, Petit Lem, à partir de 30 $

C’est un incontournable du temps des Fêtes. Et la marque québécoise Petit Lem a eu l’heureuse idée de proposer une collection unisexe aux imprimés à la fois délicats et festifs, assortis pour toute la famille, même, tenez-vous bien, Fido. Faits de coton bio et élasthane, douceur garantie.

Collection des fêtes, Petit Lem, à partir de 30 $, en vente en ligne, en grandes surfaces et dans plusieurs boutiques spécialisées, notamment chez Billy le Kid.

> Consultez le site du fabricant

Petites voitures

PHOTO TIRÉE DU SITE DE CANDYLAB Donut Van, Candylab, 23 $

La marque de jouets de bois rétro Candylab vient de sortir une nouvelle collection de petites voitures, qui devraient faire craquer tant les enfants que leurs parents. À la fois design et durables, on les laisse traîner sans modération.

Candycan, Candylab, 23 $, en vente en ligne et dans plusieurs boutiques spécialisées, notamment chez Comme des enfants.

> Consultez le site du fabricant (en anglais)

Toutous tout doux

PHOTO TIRÉE DU SITE DE JELLYCAT Jellycat, à partir de 15,50 $

La marque londonienne des toutous les plus doux vient de sortir une toute nouvelle gamme de fruits, légumes, et autres toutous fous (pensez toast, œuf miroir, même un croissant à câliner, non, mais qui dit mieux ?), sans parler des traditionnels lutins de Noël. Pour tous les genres et tous les goûts, même les amateurs de brocolis !

Jellycat, à partir de 15,50 $, en vente en ligne, chez Indigo et dans plusieurs boutiques spécialisées.

> Consultez le site du fabricant (en anglais)

Une licorne qui pète ?

PHOTO TIRÉE DU SITE DE RANDOLPH Une patate à vélo, le jeu, Randolph, 26,99 $

Est-ce que ça se peut ? Inspiré du très joli livre d’Élise Gravel, Une patate à vélo est un petit jeu collaboratif amusant, qui promet de faire rigoler petits et grands, avec ses questions loufoques et ses dessins craquants.

Une patate à vélo, le jeu, Randolph, 26,99 $, en vente en ligne et dans les boutiques spécialisées, notamment Renaud Bray.

> Consultez le site de l’entreprise

Indémodable cheval bâton

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA FÉE RAILLE Bébé cheval, La fée raille, 90 $

Vous en avez sans doute eu un enfant. Et son attrait, malgré les modes et les années, ne se dément pas. Dur de résister à ce modèle local, signé La fée raille, sérigraphié et cousu à la main, ici même à Montréal. Offert en noir, en blanc, à rayures ou en vichy, même en zèbre !

Bébé cheval, La fée raille, 90 $, offert en ligne, chez Simons et dans plusieurs boutiques spécialisées.

> Consultez le site du fabricant

Doux dodo

PHOTO TIRÉE DU SITE DE VEILLE SUR TOI Veilleuse Veille sur toi, 44 $

Adorable objet de déco, ces jolies veilleuses signées Veille sur toi sont en verre fusionné, donc durables, et non, elles ne risquent pas de fondre ni de brûler les petits doigts. Les motifs sont attachants et sauront rassurer les petits (et même les plus grands), une nuit durant ! Une multitude de motifs sont offerts : du dino à l’arc-en-ciel, en passant par le cactus ou le pompier.

Veilleuse Veille sur toi, 44 $, en vente en ligne, chez Clément et dans plusieurs boutiques spécialisées, notamment chez Billy le Kid.

> Consultez le site du fabricant