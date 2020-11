Les fabricants d’appareils technos n’ont pas chômé en 2020, avec des téléphones, consoles et montres toujours plus efficaces et séduisants. Voici nos coups de cœur en vente dans la plupart des détaillants d’électroniques.

Karim Benessaieh

La Presse

Le top qualité/prix de l’iPhone

Difficile de faire mieux en matière de rapport qualité-prix pour un iPhone. Sorti en mai dernier, ce petit téléphone avec un écran de 4,7 pouces a été doté d’un processeur ultrarapide, l’A13 Bionic, qui équipait les iPhone 11. Côté caméra, il leur a également emprunté leur objectif grand-angle principal et on a ramené le bon vieux Touch ID, le lecteur d’empreintes digitales. Et il dispose de la charge magnétique, rareté dans cette catégorie de prix.

iPhone SE, Apple, à partir de 599 $.

Pour tout entendre

PHOTO FOURNIE PAR ROKU La barre de son Roku Streambar

Cette barre de son a beau être discrète, avec sa largeur de 35 cm, elle a du coffre et emplit la pièce avec ses quatre haut-parleurs. En plus, elle devient un appareil de diffusion vidéo sur votre télé, reprenant l’interface limpide de Roku et ses milliers de chaînes internet. Elle peut diffuser du 4K avec la fonction HDR10, dispose de la reconnaissance vocale et propose des résultats de recherche dans plus de 150 000 films et épisodes.

Barre de son Roku Streambar, Roku, 189,99 $.

Le rêve du cinéphile et du gamer

PHOTO FOURNIE PAR LG La LG CX OLED

Il s’agit encore cette année du meilleur téléviseur 4K sur le marché, à un prix relativement raisonnable pour cette qualité. Son écran OLED offre des couleurs d’une richesse impressionnantes, avec des contrastes imbattables. L’interface de ce téléviseur intelligent est claire, avec l’accès à toutes les applications importantes. Et on n’a pas lésiné sur la qualité sonore avec des haut-parleurs donnant une basse profonde et compatibilité Dolby Atmos. Le rêve du cinéphile et du gamer.

LG CX OLED, LG, à partir de 1999,99 $.

Un assistant amélioré

PHOTO FOURNIE PAR GOOGLE Le Nest Audio, un haut-parleur intelligent qui succède au Google Home

Ce successeur du Google Home, sorti cet automne, a profité d’améliorations sur à peu près tous les plans. La qualité sonore est là, avec une basse plus forte de 50 % et un son bien défini. Son look est plus discret et les commandes de volume sont plus simples que jamais. Surtout, il compte sur l’Assistant Google, le meilleur au Québec, selon notre expérience, pour lancer la musique, donner la météo ou répondre à toute requête.

Nest Audio, Google, 129,99 $.

Une PS5 rapide

PHOTO FOURNIE PAR SONY La nouvelle console de Sony, la PS5

La nouvelle console de Sony, la PS5, a un look futuriste et, surtout, un processeur et un disque dur SSD qui la rendent bien plus rapide. Les transitions dans les jeux sont quasi instantanées et sa capacité à gérer du contenu 4K donne de la fluidité à l’écran. La manette DualSense avec ses vibrations « haptiques » offre une immersion bluffante. Les jeux utilisant tout son potentiel sont encore rares, mais 2021 les verra débouler.

PS5, Sony, à partir de 499,99 $.

Des routeurs stables et efficaces

PHOTO FOURNIE PAR TP-LINK L’ensemble de trois routeurs maillés Deco X60

Notre choix parmi tous les routeurs testés cette année, pour sa stabilité et la clarté de l’interface. Le Deco X60, de TP-Link, est vendu en paquet de trois routeurs qui établissent entre eux un réseau maillé, permettant de couvrir jusqu’à 7000 pieds carrés sans faillir. Ils peuvent gérer jusqu’à 150 appareils. L’application permet d’avoir un œil sur le réseau et l’utilisation des membres de la famille.

Deco X60, TP-Link, 549,99 $ (trois unités).

Un thermostat intelligent bien précis

PHOTO FOURNIE PAR SINOPÉ Le thermostat intelligent TH1123WF, de Sinopé

Le fabricant du thermostat intelligent TH1123WF, Sinopé, de Saint-Jean-sur-Richelieu, s’y connaît dans ce domaine puisque son fondateur a fondé Aube en 1991. La nouveauté, cette année, c’est que le TH1123, conçu pour les plinthes électriques, n’a plus besoin d’interface et se connecte directement à l’internet. On a là un thermostat précis, à la connexion stable, sur l’écran duquel on voit les températures intérieures et extérieures, et facilement contrôlable avec l’application Neviweb.

TH1123WF, Sinopé, 104,99 $.

Une montre connectée au point

PHOTO FOURNIE PAR FITBIT La Fitbit Sense

Il s’agit de l’hybride le plus réussi entre montre intelligente et bracelet d’activité. Ce joli appareil au poignet vous donne la météo, permet le contrôle de la musique et la lecture des messages. Mais sa spécialité, c’est de suivre votre activité physique et votre sommeil en comptant les pas et les calories dépensées, tout en mesurant l’oxygène sanguin et le stress. Rien à programmer, une pile à recharger tous les cinq jours, et tout s’affiche dans des tableaux limpides.

Sense, Fitbit, 429,99 $.

