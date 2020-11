En cette année difficile, à qui a-t-on envie de dire merci et de faire plaisir ? Une voisine généreuse qui nous a rendu service ? Nos parents et amis qui nous ont soutenus ? Un enseignant admirable ? Voici quelques suggestions de petits cadeaux pour remercier des gens qui nous tiennent à cœur.

Le réconfort du chocolat

Quoi de plus sympathique et réconfortant que de déguster une petite fondue au chocolat ? Il suffit d’ajouter quelques fruits frais, et le plaisir est garanti. Voici un cadeau qui plaira à tous et à toutes.

Fondue 425 g, Juliette et Chocolat, 12,99 $, offerte en ligne ainsi que dans les boutiques Juliette et Chocolat.

Douces mains

Crème à mains de 50 ml, Maison Lavande

Comme on se lave très souvent les mains ces temps-ci, nous avons besoin, plus que jamais, d’une bonne crème hydratante. Voici celle de Maison Lavande, un produit d’ici, fait avec des beurres de karité et de soya. La crème a un doux parfum de lavande, ce qui apaise.

Crème à mains de 50 ml, Maison Lavande, 9,99 $, offerte en ligne ainsi qu’à la boutique Maison Lavande.

Une tasse réutilisable

Tasse en liège, Boutique Ricardo

Cette tasse réutilisable et isolante en liège est écologique, tout en étant pratique. Et notre café chaud pourra ainsi nous suivre partout, que ce soit lors d’une balade à pied ou lors d’une promenade en auto, et on réduit notre consommation d’objets jetables !

Tasse en liège, Boutique Ricardo, 12,99 $, offerte en ligne ainsi que dans les boutiques Ricardo.

Étoiles filantes

Carnet étoiles filantes, Baltic Club

Faites vos vœux du Nouvel An dans ce cahier de notes composé d’étoiles filantes, en espérant que vos douces pensées mises sur papier portent chance ! Ce cahier est signé Baltic Club, une marque de papeterie dont l’atelier-boutique est situé dans le Mile End.

Carnet étoiles filantes, Baltic Club, 20 $, offert en ligne ainsi que dans sa boutique-atelier.

Vite ! Passons à 2021 !

Calendrier 2021, Trois fois par jour

Comme on souhaite tous oublier 2020, voici le calendrier 2021, question de bien entreprendre la nouvelle année. Ce calendrier à spirale de la boutique Trois fois par jour propose aussi une recette inédite pour chaque mois de l’année. Pratique !

Calendrier 2021, Trois fois par jour, 14,95 $, offert en ligne ainsi que dans sa boutique.

Caramel divin

Tartinade au caramel, Geneviève Grandbois

Cette tartinade au caramel à la fleur de sel de Geneviève Grandbois est tout simplement divine ! On ne peut pas y résister ! Un petit cadeau pour les amateurs de sucre qui fait toujours plaisir.

Tartinade au caramel, Geneviève Grandbois, 350 ml, 19,75 $, offerte en ligne ainsi que dans les boutiques Geneviève Grandbois.

Un peu de miel dans notre vie

Ensemble cadeau Le mellifère, Miels d'Anicet

Cet ensemble cadeau du centre apicole Miels d’Anicet, situé dans les Hautes-Laurentides, est composé d’un savon fait à la main à base de miel, d’orange et de coriandre ainsi que d’un miel brut de fleurs sauvages à déguster. Une façon de faire revivre l’été.

Ensemble cadeau Le mellifère, Miels d’Anicet, 17,95 $, offert en ligne et dans sa boutique.

