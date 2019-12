Du chocolat et des noisettes, on le sait déjà, c’est une recette pour un mariage heureux.

Violaine Ballivy

La Presse

Mais pour changer des versions du commerce – et de leurs ingrédients pas toujours si faciles à prononcer –, on adopte avec bonheur les créations, faites à Montréal, d’Allo Simonne, récompensées deux fois au Concours international du chocolat, à Florence, en novembre dernier (l’argent pour la version Noisettes, chocolat et sarrasin, l’or pour la version Noisettes et chocolat Jaguar).

Le secret de leur succès ? Aucune huile ajoutée et un minimum de 50 % de noisettes. On s’appelle et on déjeune, encore et encore et encore…

