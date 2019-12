Pour éviter de contaminer nos verres pendant l’apéro et de partager plus qu’un bon moment avec les amis, on peut écrire son nom sur son verre ou y fixer une petite étiquette distinctive. Mais on peut aussi y aller d’une gravure entièrement personnalisée !

Pierre-Marc Durivage

La Presse

C’est ce que propose La Maison du bar, à Saint-Eustache, qui offre une foule de produits, verres, jeux et accessoires pour amateurs de vin, bière et cocktails.

On peut ainsi faire graver ses verres à partir d’un vaste catalogue d’images et y écrire absolument tout ce qu’on veut – voilà donc aussi une excellente idée-cadeau, qui servira toute l’année. La livraison est gratuite partout au Québec quand la commande dépasse les 50 $.

PHOTO FOURNIE PAR LA MAISON DU BAR Un exemple de verre gravé par La Maison du Bar. On peut faire inscrire le message de son choix.

> Consultez le site internet de La Maison du Bar