(Cocoa Beach) Pourquoi utiliser un traîneau quand on peut se servir d’une planche de surf ?

Associated Press

Quelque 600 surfeurs déguisés en père Noël ont choisi des planches de surf, mardi, lors d’une collecte de fonds annuelle de la veille de Noël à Cocoa Beach, en Floride.

Près de 10 000 spectateurs ont également assisté à la 10e présentation de l’événement « Surfing Santas » sur la côte est de la Floride.

Cette collecte de fonds a permis de recueillir 40 000 $ pour le Florida Surf Museum et un organisme à but non lucratif qui aide les personnes atteintes de cancer.