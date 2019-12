Plutôt que de remplir les poches des multinationales de ce monde, on se procure pour les cadeaux de Noël des créations et produits de qualité confectionnés par des artisans bien de chez nous. Célébrons le talent local !

Démystifier les épices d’ici

Le dernier territoire à conquérir par le local ? Celui des épices, pour créer des recettes — réellement — 100 % locales. Afin de faire découvrir ce que le Québec a de mieux à offrir en la matière, le magazine Caribou s’est associé avec l’entreprise Épices de cru afin de proposer un coffret de quatre épices d’ici, comme du sumac de Gaspésie, du poivre des dunes du Lac-Saint-Jean et de la sarriette d’hiver de la Montérégie.

Coffret d'épices du Québec, Caribou x Épices de cru, 32 $

Humer les Fêtes

Boîte festive des Fêtes Kali + Eddy, 90 $

Avec sa boîte festive contenant des produits fabriqués entièrement à la main, la marque montréalaise Kali + Eddy offre un concentré odorant et absolument réconfortant évoquant la période des Fêtes et la saison hivernale : des chandelles de cire coco et soja aux odeurs des Fêtes et de canne de bonbon, un savon fouetté orange épicée, un exfoliant moussant choco-menthe et un mélange à chocolat chaud. Une bonne idée à croquer et à sentir.

Boîte festive des Fêtes, Kali + Eddy, 90 $, offerte en ligne.

Hommage au sauvage

Forêt, d'Ariane Paré-Le Gal et Gérald Le Gal, Éditions Cardinal, 44,95 $

Manger local, c’est bien. Connaître les trésors que recèle notre forêt pour pouvoir la consommer de façon responsable (et gourmande), c’est encore mieux. Le duo père-fille Gérald Le Gal et Ariane Paré-Le Gal — derrière l’entreprise Gourmet sauvage — font partager leur savoir accumulé au fil des ans dans ce magnifique ouvrage à mi-chemin entre l’encyclopédie, le beau livre et le livre de recettes. Un cadeau gagnant pour les amoureux de notre forêt.

Forêt, d’Ariane Paré-Le Gal et Gérald Le Gal, Éditions Cardinal, 44,95 $.

Mon quartier, mon amour

Affiche diptyque Verdun (12 po x 16 po), Marlone, 45 $

La chouette entreprise montréalaise Marlone a récemment lancé des diptyques d’affiches en hommage à différents quartiers de l’île, imprimés à Montréal sur papier mat. Les fonds colorés sont quadrillés de lettres reprenant l’ensemble des rues, boulevards et places des arrondissements de Verdun, du Plateau, de Rosemont ou d’Outremont. Original (et joli) !

Affiche diptyque Verdun (12 po x 16 po), Marlone, 45 $, en vente dans certaines librairies.

Boire local

Gin Violette, Distillerie Mariana, 48,25 $

Les distilleries ont le vent dans les voiles au Québec et le choix ne manque pas en matière d’alcools fabriqués ici. Les gins québécois, plus particulièrement, sont légion. On aime celui créé par la Distillerie Mariana, le gin Violette, un alcool floral qui a la particularité d’être concocté à partir de fleurs sauvages de notre territoire, en compagnie de cardamome, romarin et pamplemousse. Tchin tchin à notre savoir-faire !

Gin Violette, Distillerie Mariana, 48,25 $, en vente à la SAQ.

Calendrier de saison

Calendrier 2020 des fruits et légumes du Québec (papier blanc ou kraft), Laucolo, 30 $

On aime l’illustratrice Laucolo (de son vrai nom Laurence Deschamps-Léger), car elle s’est donné comme mission de faire découvrir les fruits et légumes québécois par ses magnifiques illustrations. Son calendrier des fruits et légumes du Québec 2020 non seulement agrémentera joliment les murs, mais renseignera son propriétaire chaque mois sur un aliment saisonnier à consommer sans modération.

Calendrier 2020 des fruits et légumes du Québec (papier blanc ou kraft), Laucolo, 30 $, offert sur le web (commander au plus tard le 15 décembre pour l’avoir à temps pour Noël) et dans certains points de vente.

Parure d’impératrice

Boucles d'oreilles Vega en argent sterling, Marmod8, 70 $

La joaillière Marie-Maude Brunet propose avec sa marque Marmod8 des bijoux faits à la main ici à Montréal aux formes originales et inspirées, à la fois bruts et délicats. Sa plus récente collection Irène offre des formes organiques à l’authenticité singulière dans des pièces inspirées d’Irène l’Athénienne, qui fut impératrice de l’Empire byzantin. On aime ces boucles d’oreilles qui célèbrent la beauté des formes irrégulières où pendent de jolies étoiles.

Boucles d’oreilles Vega en argent sterling, Marmod8, 70 $, offertes sur Etsy et dans quelques points de vente.

