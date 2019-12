Les voyages forment la jeunesse, dit-on. Le plein air aussi, ajouterait-on de nos jours. Qu’il s’agisse d’air pur, de nouveaux paysages ou de villes ancestrales, ceux qui ont la bougeotte restent jeunes longtemps. Voici quelques nouveautés qui sauront les intéresser.

Mathieu Perreault

La Presse

Pour mieux voir

Fondée par des mormons de l’Utah adeptes de voyages humanitaires, Goal Zero se spécialise dans les lanternes rechargeables par énergie solaire. Sa version télescopique prend peu de place et a une option arc-en-ciel pour égayer les soirées en camping.

Lanterne télescopique Crush Light, Goal Zero, 35 $.

Un peu de luxe

PHOTO FOURNIE PAR WACACO Cafetière à piston Minipresso GR, Wacaco, 80 $

Oui, c’est une entreprise de Hong Kong. Mais la plupart des magasins de plein air en tiennent. Pour avoir un bon espresso (et un peu de luxe) en camping, en randonnée ou en plein air, les modèles de Wacaco sont incontournables.

Cafetière à piston Minipresso GR, Wacaco, 80 $.

Vêtements bien rangés

PHOTO FOURNIE PAR MEC Pochettes de rangement Travel Light, MEC, 29 $

Autrefois réservés aux obsédés de la valise optimisée, les sacs permettant d’occuper le maximum d’espace dans ses bagages se font ces dernières années plus design et plus conviviaux. MEC a un ensemble de trois compartiments de faible poids.

Pochettes de rangement Travel Light, MEC, 29 $.

Ambiance et chaleur au rendez-vous

PHOTO FOURNIE PAR OUTLAND LIVING Foyer extérieur portatif au propane Firebowl, Outland Living, 140 $

Le foyer portatif est de plus en plus pratique, en plus d’être facile à transporter dans sa voiture. Outland Living, de Colombie-Britannique, se consacre uniquement aux foyers au propane extérieurs. Pour mettre un peu d’ambiance (et de chaleur) dans les sorties en plein air lors des froides soirées d’hiver.

Foyer extérieur portatif au propane Firebowl, Outland Living, 140 $.

Pour ne pas passer inaperçu

PHOTO FOURNIE PAR NITE IZE Bande illuminée DEL SlapLit, Nite Ize, 14 $

Voici un cadeau idéal pour le bas de Noël. Cette entreprise du Colorado se spécialise dans les « inventions de plein air ». La première, en 1989, était un bandeau frontal permettant de fixer une lampe de poche. Ces bandes illuminées sont pratiques quand on court ou fait du vélo le soir, ou simplement pour une marche en forêt à la pénombre.

Bande illuminée DEL SlapLit, Nite Ize, 14 $.

Peser sa valise sans pile

PHOTO FOURNIE PAR GO TRAVEL Digi scale, Go Travel, 25 $

Les lignes aériennes deviennent de plus en plus sévères sur les valises trop lourdes. On ne traîne pas son pèse-personne avec soi, mais un pèse-bagage portatif est tout indiqué pour ceux qui voyagent lourd, comme le Digi Scale de Go Travel, un spécialiste du gadget de voyage. À noter, on trouve sur Amazon Canada le seul pèse-bagage sans pile sur le marché, de l’entreprise Ellessi.

Digi scale, Go Travel, 25 $.

La majorité de ces articles sont en vente dans la plupart des magasins de plein air et les grandes surfaces.