À l’ami foodie ou au proche gourmet et gourmand, voici sept gadgets ingénieux qui font gagner du temps en cuisine et promettent d’épater les invités.

Maude Goyer

collaboration spéciale

Du piquant dans l’assiette

Difficile d’avoir des assaisonnements plus frais qu’avec ces condiments à tailler. Chaque coffret propose un assortiment de saveurs (lime, gingembre et ail noir, ou encore chipotle, cèpe, moutarde et miel) et garantit 120 copeaux dans l’assiette. Inusités et jolis, les assaisonnements d’OCNI (acronyme pour objets comestibles non identifiés) sont faits d’ingrédients naturels, végétaux et sans gluten – et ils sont fabriqués au Québec.

Assaisonnement à tailler Curry et curcuma, OCNI-Factory, 15 $.

Garçon, des bulles !

PHOTO FOURNIE PAR SODASTREAM Appareil à eau pétillante Fizzi, SodaStream, 119,99 $ (offert en cinq couleurs)

Pour ceux et celles qui adorent l’eau pétillante, mais cherchent une solution plus écologique et anti-gaspillage (qui n’a pas eu à jeter l’eau devenue plate en quelques heures ?), voici LE cadeau : la machine à eau pétillante SodaStream. Le modèle Fizzi est compact et sans fil. Il ne nécessite ni électricité ni pile ; on peut donc l’installer où bon nous semble. L’ensemble comprend l’appareil Fizzi, un cylindre de CO 2 et une bouteille de gazéification réutilisable.

Appareil à eau pétillante Fizzi, SodaStream, 119,99 $ (offert en cinq couleurs).

Cuisson turbo

PHOTO FOURNIE PAR RICARDO Autocuiseur électrique multifonction, Ricardo, 119,99 $

La cuisson par autocuiseur, que certains appellent presto ou cocotte-minute, fait un retour. L’autocuiseur a été très populaire au Québec à une certaine époque, mais a été délogé par la mijoteuse. Son principe est simple : c’est une marmite conçue pour cuire sous pression. Ses avantages ? Elle fait économiser temps, argent, énergie, en plus de bien conserver la valeur nutritive des aliments. Ce modèle a une capacité de 6 L.

Autocuiseur électrique multifonction, Ricardo, 119,99 $.

Pour l’ami végétalien

PHOTO FOURNIE PAR U MAIN Kit de fabrication de fauxmages artisanaux maison, U Main, 39,50 $

Qui n’aime pas le fromage ? Ceux et celles qui ont adopté l’alimentation végétalienne n’ont pas à s’en priver : ils peuvent maintenant s’en fabriquer eux-mêmes à la maison avec cette trousse de fabrication de « fauxmages ». Faits à base de boisson de soya, de noix ou de graines, les fromages végétaliens se créent en 30 minutes et moins, avec quelques ingrédients (levure, pectine, etc.), tous fournis dans la boîte.

Kit de fabrication de fauxmages artisanaux maison, U Main, 39,50 $.

C’est chic

PHOTO FOURNIE PAR JOHN FRANCIS Tablier sommelier en jeans et cuir, John Francis, 44,95 $

Unisexe et fait sur mesure, ce tablier en denim et en cuir est un indémodable. Contrairement à bien des tabliers sur le marché, celui-ci est durable… et il a du chien ! Fait de jeans délavé (100 % coton), le tablier a des rivets en laiton et des poches en cuir. Lavable à la main.

Tablier sommelier en jeans et cuir, John Francis, 44,95 $.

Fous de BBQ

PHOTO FOURNIE PAR MY GOURMET Planche de cuisson de sel himalayen avec plateau, My Gourmet, 71,49 $

À l’amateur de BBQ qui aime faire des découvertes, en voici une de taille : la cuisson sur planche de sel himalayen. Elle permet de cuire rapidement les aliments (grillades, légumes, fruits de mer) ou encore de conserver au froid les fromages, charcuteries et sushis (on met la planche une trentaine de minutes au congélateur a priori). L’ensemble comprend trois pierres de sel dont le poids total est de 12 lb.

Planche de cuisson de sel himalayen avec plateau, My Gourmet, 71,49 $.

Comme en Italie

PHOTO FOURNIE PAR PACK-IT-UP Ensemble pour pâtes fraîches maison, Pack It Up, 149 $

Spaghetti, ravioli, tagliatelle, gnocchi… La fabrication de pâtes fraîches n’aura plus de secret pour vous avec ce coffret tout-en-un créé par Pack It Up. La mission de cette entreprise montréalaise est de créer des ensembles pour débutants afin de « s’occuper les mains et se libérer l’esprit », dixit le site web. Dans cet ensemble, une machine à pâtes Marcato, des accessoires, un séchoir, un coupe-pâtes et un guide d’instructions sont inclus, entre autres.

Ensemble pour pâtes fraîches maison, Pack It Up, 149 $.