Il suffit parfois d’un petit cadeau pour encourager un proche à bouger un peu plus. Voici donc quelques suggestions pour combler les sportifs et les sportifs en devenir autour de vous.

Michel Marois

La Presse

Garder le rythme

Que ce soit au gym, en joggant ou dans toute autre activité physique, de bons écouteurs sans fil sont toujours utiles pour garder le rythme et les Powerbeats3, de Beats by Dr. Dre, sont parmi les plus populaires. Résistants à la transpiration et à l’eau, dotés d’une autonomie allant jusqu’à 12 heures, ces écouteurs offrent à la fois une bonne durabilité et une excellente acoustique.

Écouteurs sans fil Powerbeats3, Beats by Dr. Dre, 249,95 $.

Des vêtements pour le froid

PHOTO FOURNIE PAR LOUIS GARNEAU Veste à capuchon Edge, pour homme, Louis Garneau, 139 $

PHOTO FOURNIE PAR LOUIS GARNEAU Veste à capuchon Edge, pour femme, Louis Garneau, 139 $

On peut continuer de s’entraîner à l’extérieur l’hiver… à condition d’être bien vêtu ! Il faut alors une protection contre les éléments, tout en permettant une bonne circulation de l’air. Légers, ajustés, confortables et dotés de nombreuses caractéristiques techniques qui permettent d’affronter les éléments, les vêtements de la collection Edge, de Louis Garneau, plairont à tous les sportifs.

Veste à capuchon Edge, pour homme et femme, Louis Garneau, 139 $.

Un peu de lecture

PHOTO FOURNIE PAR LES ÉDITIONS ULYSSE Randonnées en Amérique du Nord — 50 itinéraires de rêve, collectif, Éditions Ulysse, 35,95 $

PHOTO FOURNIE PAR HACHETTE CANADA La révolution du running, Grégoire Peuvion, Hachette, 59,95 $

Pour les amoureux de la marche en montagne qui vous entourent, voici un livre pour les combler. L’Amérique du Nord offre un formidable terrain de jeu aux amateurs de randonnée et ce guide propose 50 itinéraires de rêve, de l’Alaska à l’île d’Anticosti, qui plairont à tous les types de randonneurs.

Pour les adeptes de la course à pied, l’ouvrage La révolution du running propose une fascinante série de 50 portraits d’athlètes et de personnalités qui ont changé le monde en courant !

Randonnées en Amérique du Nord — 50 itinéraires de rêve, collectif, Éditions Ulysse, 35,95 $.

La révolution du running, Grégoire Peuvion, Hachette, 59,95 $.

Porter nos couleurs

PHOTO FOURNIE PAR HOCKEY CANADA Chandail d’équipe réplique de Hockey Canada pour femmes, 129,99 $

Ils sont nombreux ceux qui croient que la meilleure équipe de hockey au Canada est notre formation nationale féminine ! En cette année où les meilleures joueuses font front uni pour obtenir la création d’une ligue professionnelle digne de ce nom, pourquoi ne pas offrir une réplique de leur chandail ?

Chandail d’équipe réplique de Hockey Canada pour femmes, hommes et jeunes, à compter de 124,99 $.

Soigner ses muscles

PHOTO FOURNIE PAR GO FIT Barre massage Extreme, Go Fit, 34,95 $

La souplesse et la récupération musculaire sont des éléments essentiels de tout programme d’entraînement et cette barre de massage est conçue pour aider à gérer la douleur et accélérer la récupération, avant et après les entraînements, grâce à un traitement des points myalgiques.

Barre massage Extreme, Go Fit, 34,95 $.

Un sac polyvalent

PHOTO FOURNIE PAR TIMBUK2 Sac fourre-tout Forge, Timbuk2, 90 $

Avec le travail, l’école, les courses et les activités physiques, il faut parfois en transporter beaucoup en même temps quand on quitte la maison et ce sac fourre-tout est particulièrement polyvalent. On peut le porter sur son dos ou en bandoulière et la fermeture repliable garde le contenu du sac bien au sec.

Sac fourre-tout Forge, Timbuk2, 90 $.

La serviette des athlètes

PHOTO FOURNIE PAR ROLAND-GARROS Serviette officielle des joueurs et joueuses de Roland-Garros, Carré Blanc, à partir de 50 $ US

Vous cherchez un cadeau pour un joueur ou une joueuse de tennis ? Pourquoi ne pas lui offrir la serviette officielle d’un tournoi du Grand Chelem ? Celles de Roland-Garros sont particulièrement belles et de très bonne qualité. Les versions 2020 sont déjà en vente, mais celles de cette année sont plus abordables. À vous de décider !

Serviette officielle des joueurs et joueuses de Roland-Garros, Carré Blanc, à partir de 50 $US

La majorité de ces articles sont en vente dans la plupart des boutiques de plein air et les grandes surfaces.