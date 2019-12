Jeu de cartes « fake news » ? Livre sur Greta ? Casque pour manifs ? Tasse Brexit ? La Presse vous suggère quelques idées de cadeaux de Noël à saveur géopolitique, qui vous permettront d’avoir l’air intelligent lors du réveillon. Joyeuses Fêtes !

Jean-Christophe Laurence

La Presse

Vraies cartes, fausses nouvelles

Donald Trump est une source inépuisable d’inspiration pour les inventeurs de ce monde. Après la brosse de toilette Donald Trump (proposée dans cette chronique l’an dernier), voici le jeu de cartes Donald Trump, où il s’agit de deviner quelles citations du président milliardaire sont vraies et lesquelles sont fausses. Attention : ce ne sont pas nécessairement les plus ahurissantes qui sont fausses… mais vous vous en doutiez, n’est-ce pas ?

L’histoire de Greta

PHOTO FOURNIE PAR AMAZON Greta’s Story, de Valentina Camerini

On dira ce qu’on voudra, mais si quelqu’un a marqué l’année 2019, c’est bien elle. Greta Thunberg, égérie du mouvement climatique, héroïne de la nouvelle génération, porte-étendard d’un espoir qui s’enfuit, méritait bien un livre racontant ses aventures à l’empreinte écologique réduite. On ne vous parle pas d’une collection de ses discours, mais d’une vraie histoire, racontée comme si Greta était déjà un personnage de légende. En anglais, en allemand, en italien. Mais pas en français… On ne sait pas si les pages sont en papier recyclé.

Tasse-toi, Brexit !

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE DEZEEN Le mot Brexit est écrit en lettres trouées dans cette tasse.

Quoi de mieux qu’un bon thé avec un nuage de lait pour écouter le prochain épisode du Brexit… Ça tombe bien, nous avons deux excellents modèles de tasse à vous proposer. La première affiche toutes les dates reportées du divorce entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. Une vraie blague. La seconde, eh bien… elle dit tout : le mot « Brexit » est écrit en lettres trouées dans la tasse. Ce qui veut dire que vous avez beau verser, elle ne pourra jamais se remplir. Dans les deux cas, quelque chose de l’ordre de l’inachevé… Ah, l’humour british !

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB D’ETSY Cette tasse affiche toutes les dates reportées du divorce entre le Royaume-Uni et l’Union européenne.

Encore du gilet jaune

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB TUNETOO Le gilet jaune est devenu un logo, un produit commercial, un élément de marchandisage. On l’aime particulièrement sur t-shirt blanc.

En France, la révolte des gilets jaunes est peut-être terminée, mais elle a bien marqué les esprits. Tellement que le gilet fluo est devenu un logo, un produit commercial, un élément de marchandisage. On aime particulièrement le gilet jaune sur t-shirt blanc, ou le gilet jaune sur t-shirt noir. Par contre, aucun t-shirt jaune, bizarre…

Comme à Hong Kong

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE KORELHK Aux yeux de plusieurs, ce couvre-chef est devenu l’objet symbole du soulèvement à Hong Kong.

Après les gilets jaunes, les casques jaunes ? En soutien aux nombreuses manifestations qui ont lieu à Hong Kong depuis l’été, offrez à vos amis un casque de construction semblable à ceux portés par les militants prodémocratie, qui réclament plus d’autonomie à la Chine. Aux yeux de plusieurs, ce couvre-chef est devenu l’objet symbole de cette révolution, marquée par des affrontements d’une extrême violence. Peut venir avec lunettes de protection et « nez de cochon » pour respirer à travers les gaz.

Jouez à réprimer !

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA BOUTIQUE SD ÉQUIPEMENT Une bombe lacrymogène en version soft, 100 % légale, selon le site

Tiens, parlant de gaz… On ne veut surtout pas vous inciter à faire la révolution, mais qu’est-ce qui a marqué cette année 2019 ? Des manifs, des manifs, des manifs. France, Chili, Bolivie, Liban, Irak, Iran, Hong Kong… Comme activité pour le réveillon, pourquoi ne pas jouer à reproduire un affrontement classique entre protestataires et policiers ? Vous avez déjà le casque jaune ? Voici le deuxième accessoire essentiel : la bombe lacrymogène, un joujou dont raffolent les forces de l’ordre. Cette version soft mettra du piquant dans votre soirée. Pour adultes seulement. 100 % légal, affirme le site.

Président par accident

PHOTO CHARLES PLATIAU, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le président de l’Ukraine Volodymyr Zelensky

Volodymyr Zelensky, vous connaissez ? Cet ancien acteur, devenu président de l’Ukraine presque par accident, a fait bien pâle figure dans le « Ukrainegate » de Donald Trump. Visiblement, l’homme n’a pas la stature d’un politicien aguerri. Comme comédien, en revanche, il se défend bien. Pour un cadeau original, offrez la série télé Servant of the People qui l’a fait connaître dans son pays. Ça raconte l’histoire d’un prof du secondaire qui devient… président de l’Ukraine presque par accident ! Vous ne trouvez pas les DVD ? Repliez-vous sur Netflix… Ah zut, ce n’est offert qu’en Ukraine. Attendez : il y a quelques épisodes sur YouTube. C’est en ukrainien ? Pfff, un détail. Joyeux Noël !

Regardez un épisode de la série (en ukrainien)

L’anti-Monopoly

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA MAISON D’ÉDITION LA VILLE BRÛLE Le jeu de société Kapital

Vous voulez comprendre pourquoi les riches sont de plus en plus riches et les pauvres, de plus en plus pauvres ? Jouez à Kapital !, le nouveau jeu de société sur la lutte des classes ! Le tirage au sort désigne un « dominant », qui commence le jeu avec cinq fois plus de « kapital » que ses adversaires. Le dominant a droit aux cartes avantageuses, tandis que les autres n’ont accès qu’aux cartes minables. Leur seul espoir : tomber sur la case « Révolution »… Vous avez compris : Kapital ! est l’anti-Monopoly par excellence ! Créé par deux sociologues français bien connus, Monique et Michel Pinçon-Charlot.