Quel que soit leur âge, et même s’ils donnent parfois l’impression de ne pas s’en préoccuper, les papas sont toujours heureux de recevoir un cadeau ! Voici donc quelques suggestions pour combler le vôtre !

Michel Marois

La Presse

Pour ses cheveux

Conçus et fabriqués au Québec, les produits Wise permettent de prendre soin de la peau et des cheveux, tout en respectant l’environnement. Ce coffret Intro réunit les éléments essentiels pour aider papa à sentir bon : un shampooing à l’écorce de bouleau, un savon à l’extrait d’algues et un peigne en bois.

Coffret de soins Intro, Wise, 44 $, offert en boutique ou en ligne.

> Consultez le site de Wise : https://wisemenscare.com/

Pour sa culture

PHOTO FOURNIE PAR TASCHEN Archives Star Wars, 1977-1983, Taschen, 260 $

PHOTO FOURNIE PAR LES ÉDITIONS DE L’ARCHIPEL Coffret Sherlock Holmes, les éditions de l’Archipel, 85 $

Amateur d’histoires de détective et fanatique de cinéma ? Pourquoi ne pas offrir à papa des livres pour meubler sa passion ? D’abord un élégant coffret réunissant l’intégrale de Sherlock Holmes, le célèbre détective créé par le romancier Arthur Conan Doyle. Et pour le cinéphile, l’album grand format consacré à la trilogie originale de Star Wars, avec les commentaires du créateur George Lucas.

Coffret Sherlock Holmes, les éditions de l’Archipel, 85 $.

Archives Star Wars, 1977-1983, Taschen, 260 $.

Pour ses pieds

PHOTO FOURNIE PAR SIMONS Le trio bas géo bambou, Simons, 15 $

Vous avez un petit budget ? Pas de problème, offrez un ensemble de chaussettes abordables, comme ce trio de chaussettes colorées. Fabriquées en rayonne de bambou extensible, elles sont à la fois confortables et à la mode !

Le trio bas géo bambou, Simons, 15 $.

Pour l’amateur d’alcool fort

PHOTO FOURNIE PAR LAGAVULIN Lagavulin 8 ans Islay Scotch Single Malt, 100 $

PHOTO FOURNIE PAR CIRKA Cirka Sauvage, Dry Gin, 750 ml, 47 $

En matière d’alcool, il y a les classiques et les aventureux. Si papa est dans la première catégorie, un scotch d’Écosse est une valeur sûre, et la marque Lagavulin est parmi les plus réputées. S’il est plus aventureux, un gin local saura le surprendre, et le Cirka Sauvage est québécois du grain à la bouteille !

Lagavulin 8 ans Islay Scotch Single Malt, 100,50 $.

Cirka Sauvage, Dry Gin, 750 ml, 47 $.

Pour ses déplacements

PHOTO FOURNIE PAR COCOTTE ÉQUIPEMENT Sac messager Fred, Cocotte Équipement, 132,95 $, en ligne ou en magasin, notamment à La Cordée

L’époque des mallettes noires est bien révolue ; désormais, ce sont des sacs souples et polyvalents qu’il faut avoir, comme ce sac messager Fred, fabriqué à Montréal par Cocotte Équipements. Résistant, léger et imperméable, il s’adapte à toutes les situations.

Sac messager Fred, Cocotte Équipement, 132,95 $, en ligne ou en magasin, notamment à La Cordée.

Pour le distrait

PHOTO FOURNIE PAR ANKER Chargeur PowerCore+ mini 3350mAh, Anker, 20 $, offert dans les boutiques d’équipement électronique

Votre père est distrait ? Il y a de bonnes chances qu’il ait besoin d’un chargeur portable pour le sauver chaque fois qu’il oublie de recharger son téléphone ou sa tablette. Ce modèle d’Anker est facile à utiliser et viendra le dépanner quand ce sera nécessaire !

Chargeur PowerCore+ mini 3350mAh, Anker, 20 $, offert dans les boutiques d’équipement électronique.

Pour son café

PHOTO FOURNIE PAR PORLEX Mini moulin à café manuel, Porlex, 95 $, en vente dans les boutiques de café

Papa ne peut démarrer la journée sans son café ? Aidez-le à déguster une meilleure préparation grâce à ce petit moulin manuel qui lui permettra de toujours avoir du café fraîchement moulu, une condition essentielle pour savourer tous les arômes d’un bon produit.

Mini moulin à café manuel, Porlex, 95 $, en vente dans les boutiques de café.