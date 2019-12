Les Basques du Québec fêtent Noël à leur façon

Mais que faisaient ces Basques attroupés au pub de la Station Ho.st, chantant et dansant comme s’ils étaient 500 ? Ils célébraient la venue d’Olentzero, une sorte de « père Noël » traditionnel, la communauté profitant de l’occasion pour se retrouver et faire vivre quelques coutumes importées de ce petit coin de pays juché entre la France et l’Espagne.