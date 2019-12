Produits Cèdre et lavande, La Maison Lavande, à partir de 9,95 $

Pas question d’oublier maman à Noël et ces suggestions vous aideront à combler la vôtre, quel que soit son âge, ses goûts ou votre budget !

Michel Marois

La Presse

Soirées d’hiver

À l’approche des Fêtes, La Maison Lavande propose une collection éphémère qui marie cèdre et lavande dans une gamme de produits qui rappelle les soirées d’hiver. Que ce soit la bougie, les bruines d’ambiance et huiles parfumées ou les savons et crèmes pour les mains, ces produits constituent de beaux cadeaux pour maman.

Produits Cèdre et lavande, La Maison Lavande, à partir de 9,95 $.

> Consultez le site de La Maison Lavande : https://www.maisonlavande.ca/fr/boutique/collections/cedre-lavande/

Au goût du jour

IMAGE FOURNIE PAR E/P/A Rénovez sa maison, de Joanna Gaines, E/P/A, 44,95 $

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS HACHETTE PRATIQUE Magnolia Table, de Joanna Gaines, Éditions Hachette Pratique, 44,95 $

L’Américaine Joanna Gaines a un peu remplacé Martha Stewart pour définir le style à la mode en matière de décoration et même de cuisine. Ses livres, inspirés du Sud-Ouest américain, sont vite devenus des best-sellers et aideront maman à reproduire les meilleurs trucs de « Jojo ».

Magnolia Table et Rénovez sa maison, de Joanna Gaines, Éditions Hachette Pratique et E/P/A, 44,95 $ chacun.

Le thé avec ses amies

PHOTO FOURNIE PAR DAVID’S TEA Roue des thés Souper entre amis, David’s Tea, 32 $

Maman apprécie le thé et les tisanes ? Ce petit coffret réunit 36 sachets individuels d’une douzaine de thés desserts et mélanges digestifs sans caféine. Avec des compositions populaires comme Gâteau de fête, Chaï à la cannelle, Noix magiques, Super gingembre et plusieurs autres, tous les goûts seront comblés.

Roue des thés Souper entre amis, David’s Tea, 32 $.

> Consultez le site de David’s Tea : https://www.davidstea.com/ca_fr/cadeaux/la-roue-des-thes/960062DT01VAR0043772.html

Un sac pratique… et local

PHOTO FOURNIE PAR CASMIEL Sac Hybride, de Casmiel, 90 $

Conçus et fabriqués à la main à Montréal, les sacs Casmiel sont à la fois pratiques, confortables et élégants. Assez grand pour ranger tous les effets personnels du quotidien, le modèle hybride est proposé dans différents tissus, dont ce mélange de jacquard à motifs géométriques et de simili cuir.

Sac Hybride, de Casmiel, 90 $.

> Consultez le site de Casmiel sur Etsy : https://www.etsy.com/ca-fr/shop/Casmiel

Un jardin au mur

PHOTO FOURNIE PAR BAR À PLANTES Jardinière murale Demi-lune blanche (différentes plantes sont offertes), Bar à plantes, 38 $

Si votre mère aime les plantes, elle appréciera sûrement cette jardinière murale conçue par l’équipe de Bar à plantes, à Montréal. Avec sa forme en demi-lune, la jardinière de porcelaine s’intègre à tous les décors et met en valeur la plante ou les fleurs de son choix.

Jardinière murale Demi-lune blanche (différentes plantes sont offertes), Bar à plantes, 38 $.

> Consultez le site de Bar à plantes : https://www.baraplantesmtl.com/

De la douceur pour ses yeux

PHOTO FOURNIE PAR MINUIT MOINS CINQ « Cotons Eyed Joe » démaquillants, de Minuit moins cinq, ensemble de 30 (10) dans un pot Mason, 55 $ (20 $)

Vous voulez offrir un cadeau écoresponsable et abordable ? La coopérative Minuit moins cinq propose des cotons démaquillants lavables et réutilisables, faits de flanelle récupérée et lavables à la machine. Offerts en différentes quantités, selon votre budget.

« Cotons Eyed Joe » démaquillants, de Minuit moins cinq, ensemble de 30 (10) dans un pot Mason, 55 $ (20 $).

> Consultez le site de Minuit moins cinq : https://minuitmoinscinq.co/collections/cotons-demaquillants/products/la-pochette-de-lavage

Un bijou abordable

PHOTO FOURNIE PAR PRYSM Collier Vivian Or, de Prysm, 34 $

Conçus à Montréal, les bijoux de Prysm sont originaux et abordables, avec des formes minimalistes qui plaisent à toutes. Ce collier Vivian, par exemple, avec sa jolie grue stylisée et un fini brossé à double plaquage d’or 16 ct, sera un cadeau apprécié.

Collier Vivian Or, de Prysm, 34 $.

> Consultez le site de Prysm (en anglais) : https://www.my-prysm.com/

Pour une nouvelle maman

PHOTO FOURNIE PAR ÈVE-MARIE LALIBERTÉ Lampe-veilleuse de porcelaine, d’Ève-Marie Laliberté, 45 $

Fabriquées à Montréal par Ève-Marie Laliberté, ces lampes-veilleuses en porcelaine aux formes de gentils petits monstres viendront décorer la chambre de bébé, tout en plaisant à maman ! L’éclairage à DEL sans fil offre 700 heures d’autonomie par piles.

Lampe-veilleuse de porcelaine, d’Ève-Marie Laliberté, 45 $.

> Consultez le site d’Ève-Marie Laliberté : https://www.evemlaliberte.com/