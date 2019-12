Vous ne savez pas quoi offrir à l’élue de votre cœur ? Vous hésitez entre un petit bijou, un accessoire ou un vêtement ? Voici nos suggestions qui sauront lui plaire.

Olivia Lévy

La Presse

Des mains stylées

Ces gants noirs, en cuir, sont classiques, mais l’effet matelassé leur donne une allure plus contemporaine. En plus de tenir au chaud, ils donnent du style à tous vos manteaux.

Le gant en cuir matelassé chevrons, Simons, 65 $.

Élégant sac à main

PHOTO TIRÉE DU SITE DE BUK & NOLA Sac à main Half Moon Soma

Ce sac à main en forme de demi-lune — en cuir végane, très pratique et avec une fermeture éclair — vous accompagnera partout. On y glisse sans problème quelques effets personnels et on le porte en bandoulière pour donner une touche de couleur à son look.

Sac à main Half Moon Soma, Buk & Nola, 68 $.

Un bracelet discret

PHOTO TIRÉE DU SITE DE MYEL Bracelet Rolo en argent

Passe-partout, ce fin bracelet en argent est très élégant. Simple et discret, il est le bijou parfait à mettre autour du poignet au quotidien, en plus d’être indémodable.

Bracelet Rolo en argent, Myel, 50 $.

Les oreilles au chaud

PHOTO TIRÉE DU SITE DE HARRICANA Cache-oreilles « Earmuffs Renard »

Ce n’est pas parce que l’hiver cogne à nos portes qu’on ne peut pas avoir de goût. Ce cache-oreilles en fourrure de renard recyclée tiendra au chaud votre douce moitié, en plus de lui donner un style original et distingué.

Cache-oreilles « Earmuffs Renard », Harricana par Mariouche, 90 $.

Briller sagement

PHOTO TIRÉE DU SITE DE BANANA REPUBLIC Chandail cardigan métallique

Le cardigan est de retour ! Sage, il est pourtant facile à assortir à notre garde-robe d’hiver ou d’été et se marie avec tous les styles. Celui-ci scintille légèrement, pour un look un peu plus festif, mais reste un grand classique.

Chandail cardigan métallique, Banana Republic, 120 $.

Pyjama de star

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA VIE EN ROSE Ensemble pyjama satin

Pour lire, relaxer ou écouter ses séries préférées, le pyjama est tout indiqué ! Bleu, en satin, avec de jolis motifs d’étoiles, ce modèle, avec un élastique à la taille, est très confortable et assure un grand chic… même la nuit !

Ensemble pyjama satin, La Vie en rose, 59,95 $.

Poncho réconfortant

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LOLË Poncho Iverness

Quoi de plus confortable qu’un poncho ? On aime s’y envelopper et y être au chaud, surtout lors des froides soirées d’hiver. Ce doux poncho en tricot, à la coupe très ample, deviendra certainement le meilleur ami de votre conjointe tant il est agréable à porter.

Poncho Iverness, Lolë, 75 $.

Bijou solaire

PHOTO TIRÉE DU SITE DE FLORA CICCARELLI Anneaux 16 mm avec breloques soleil pierres bleues

Ces jolis petits anneaux, en forme de soleil et plaqués or, ajouteront une touche de coquetterie à votre douce moitié. Le soleil est en laiton, serti de pierres bleues, et le tout est fait à la main à Montréal par Flora Ciccarelli.

Anneaux 16 mm avec breloques soleil pierres bleues, Unicorn, 50 $.