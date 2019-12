Les amoureux de la musique veulent tout savoir sur la carrière de leurs musiciens préférés. Ils aiment réfléchir sur l’état de l’industrie. Et surtout, ils désirent posséder les accessoires qui leur offrent la meilleure expérience qui soit. Voici quelques idées pour les rendre heureux.

Samuel Larochelle

Collaboration spéciale

Autobiographie unique

Rihanna ne fait rien comme les autres. Publiant à 31 ans son autobiographie, l’artiste et femme d’affaires originaire de la Barbade offre à ses fans un ouvrage de 504 pages incluant 1050 images en couleurs, dont plusieurs prises par le photographe Dennis Leupold qui l’a suivie durant cinq ans. Cette autobio visuelle relate le chemin de la jeune femme de son enfance jusqu’aux plus hauts sommets de la musique et de la mode. Un luxe pour les vrais amateurs.

Rihanna, Rihanna, Phaidon, 195 $.

Mieux comprendre le hip-hop

IMAGE FOURNIE PAR XYZ Philosophie du hip-hop : des origines à Lauryn Hill, Jérémie McEwen

Spécialiste du rap et professeur de philosophie, Jérémie McEwen fait appel aux plus grands noms de la philosophie pour décortiquer la culture hip-hop : les textes des chansons, le travail des DJ, les graffitis, les danseurs urbains. De Tupac à Lauryn Hill, en passant par Rakim, Biggie Smalls et Grandmaster Flash, les grands noms du hip-hop sont observés à travers la lorgnette de Machiavel, de Thomas Hobbes, d’Épicure et de plusieurs autres.

Philosophie du hip-hop : des origines à Lauryn Hill, Jérémie McEwen, XYZ, 24,95 $.

Pick de guitare personnalisé

IMAGE FOURNIE PAR PICKMASTER PickMaster

Vous voulez pousser la notion de réutilisation encore plus loin ? Il est maintenant possible de fabriquer un médiator (pick) de guitare à partir d’une vieille carte de crédit ou d’autobus. L’invention a de quoi faire sourire ! Avec la perforatrice en acier PickMaster, vous pourrez créer vous-même des médiators utilisables avec une guitare, une basse, une mandoline et bien d’autres instruments à cordes.

PickMaster, en vente dans plusieurs magasins et en ligne, 25,95 $.

Plus que Marcia Baïla

PHOTO TIRÉE DE L’INTERNET Catherine Ringer et Les Rita Mitsouko, Stan Cuesta

Pendant près de 30 ans, Catherine Ringer a fait partie de l’un des groupes les plus marquants de la francophonie, Les Rita Mitsouko. N’ayant jamais cessé depuis de fouler les scènes et de faire vibrer l’industrie de la musique avec ses créations en solo, elle est le sujet d’un ouvrage qui retrace sa vie et sa carrière en 10 moments importants. Le tout, bien sûr, accompagné de photos en quantité.

Catherine Ringer et Les Rita Mitsouko, Stan Cuesta, Hoebeke, 47,95 $.

Protection pour écouteurs

PHOTO TIRÉE DU SITE INTERNET Pochette pour écouteurs en néoprène

Si vous connaissez quelqu’un qui perd sans cesse ses écouteurs, qui les use plus rapidement que la moyenne ou qui les brise souvent par inadvertance, pourquoi ne pas lui offrir une pochette en néoprène ? On ne peut pas promettre qu’il ne perdra pas la pochette aussi, mais au moins, les écouteurs seront à l’abri…

Pochette pour écouteurs en néoprène, en vente dans plusieurs magasins et librairies, 9,99 $.