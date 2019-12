S’il y a un moment dans l’année pour se permettre des dépenses un peu exubérantes, c’est bien le temps des Fêtes. Bijoux de luxe, parfums haut de gamme, vêtements et accessoires de la meilleure qualité, objets uniques pour la maison… Notre sélection pour un Noël chic !

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Faire la paix avec la guerre

Détourner des objets de leur vocation initiale en leur donnant une seconde vie, c’est exactement ce que font les artistes québécois Anne Lapierre et Bruno Chouinard avec leur projet Boîtes de la paix. L’idée : transformer d’anciennes boîtes de munitions en pin rouge et blanc en objets artistiques et utilitaires, dans l’esprit du mouvement de l’upcycling design. Celliers, minibar ou réserves, le résultat est unique, ingénieux et empreint de sens. Un coup de cœur.

> Consultez le site de Boîtes de la paix : www.boitesdelapaix.com

Chic, l’abeille

PHOTO FOURNIE PAR BIRKS Bracelet manchette en argent plaqué rhodium orné de perles d’eau douce baroques, collection Birks Bee Chic, Birks, 195 $

Pour Noël, Maison Birks propose une sélection pour tous les goûts et les portefeuilles, avec comme objectif de changer la perception assez tenace que seuls les bien nantis peuvent se permettre d’y mettre les pieds. S’il est vrai qu’on peut y trouver les pièces les plus luxueuses, certaines collections sont plus abordables, notamment Birks Bee Chic. Notre choix : un bracelet en argent orné de perles d’eau douce baroques, qui célèbre les perles naturelles aux formes irrégulières.

> Consultez le site de Birks : https://www.maisonbirks.com/fr/birks-bee-chic-bracelet-manchette-orne-d-une-petite-perle-d-eau-douce-baroque-et-d-argent

Le foulard comme canevas créateur

PHOTO FOURNIE PAR PRINCESSE & DRAGON Foulard Thuya 100 % mérinos, Princesse & Dragon, 140 $, offert en ligne

Grande voyageuse, la créatrice québécoise France Dechberry se laisse inspirer par les paysages qu’elle rencontre sur sa route. Et c’est le foulard, fabriqué à partir de laine mérinos, qu’elle utilise comme canevas pour exprimer sa créativité. Sa récente collection est magnifique, notamment ce foulard Thuya avec broderie de pommes de pin bleu ciel et bordure safran, sur fond tissé de pied-de-poule, inspiré par les forêts d’arbres géants de l’Ouest canadien.

> Consultez le site de Princesse & Dragon : https://princesseetdragon.com/

La beauté des insectes

PHOTO MARJORIE GUINDON, FOURNIE PAR SCARO Boucles d’oreilles Abitibi en argent sterling, SCARO, 210 $, offertes en ligne, dans plusieurs points de vente et au kiosque 444 de l’entreprise au Salon des métiers d’art (jusqu’au 22 décembre).

La joaillière Caroline Arbour fignole son art depuis plus de 15 ans avec sa marque de bijoux SCARO, la toute première marque de joaillerie québécoise vendue chez Birks et qui se déploie sous la symbolique du scarabée. Dans sa nouvelle collection Libertà, le bijou devient talisman par lequel celui qui le porte s’ancre dans sa force intérieure. Rendant hommage à ceux qui osent prendre des chemins différents, les boucles d’oreilles Abitibi, inspirées à la fois du papillon de nuit et du frappe-à-bord, ne passeront pas inaperçues.

> Consultez le site de SCARO : https://scaro.ca/fr/

Un parfum comme œuvre d’art

PHOTO FOURNIE PAR VALMONT Parfum ambré Gaggia Media, Storie Veneziane par Valmont, 550 $ pour 100 ml ou 395 $ pour 50 ml (avec flacon orné d’un emballage en cuir véritable), offert en ligne, au Valmont Spa de l’Hôtel Birks et chez Holt Renfrew/Ogilvy.

La luxueuse gamme de parfums Storie Veneziane par Valmont propose une expérience sensorielle sans pareille où l’art est mis au premier plan, grâce à de magnifiques flacons offrant d’authentiques masques de verre Murano (100 ml seulement) — une marque de commerce certifiant l’authenticité vénitienne du produit. La fragrance unisexe Gaggia Media offre un fin mélange puissant d’effluves de cardamome, de bois de santal et d’ambre. Enivrant et unique.

> Consultez le site de La Maison Valmont : https://www.lamaisonvalmont.com/ca/fr/brands/storie-veneziane.html

Un petit air folk

PHOTO MIKAËL BAILLAIRGÉ, FOURNIE PAR FORMEL Bibliothèque murale Folio B (13 cm x 14 cm x 97 cm) en merisier massif, collection Folk, Formel, 220 $, offerte en ligne et au pop-up de Miljours Studio (426, rue Beaubien Est), du 9 au 15 décembre

La collection Folk par Formel redonne vie aux boîtes murales et au mobilier vernaculaire canadien en s’inspirant du passé pour l’incarner dans le contemporain. Voilà une jolie bibliothèque en merisier massif qui s’intègre bien dans un petit espace où le rangement est un défi.

> Consultez le site de Formel : https://formel.ca/