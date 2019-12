Que ce soit pour le neveu éloigné ou votre collègue préféré, voici quelques idées de petits cadeaux bien pensés qui surprendront et feront plaisir à tout coup.

Silvia Galipeau

La Presse

Cadeau futé

Voilà un livre en apparence purement ludique, qui contient finalement une mine d’informations pertinentes, critiques, même pédagogiques. Après l’ABC des filles, les Malins nous arrivent avec Mon gros livre épais, sorte d’abécédaire pour les garçons, signé Daniel Brouillette, un auteur qui connaît bien son public. Et ça paraît.

Mon gros livre épais, Daniel Brouillette, Éditions les Malins, 29,95 $. En vente en librairie.

Cadeau végé

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DES ÉDITIONS CARDINAL Mes grands classiques véganes – La cuisine de Jean-Philippe, éditions Cardinal, 29,95 $. En vente en librairie.

C’est le livre de recettes tant attendu des végétaliens, ou de tous les amateurs de bonne bouffe en voie de le devenir. Jean-Philippe, à qui l’on doit l’excellent tofu général Tao, revient en force avec ce nouveau volume, où le second degré, la dérision et l’humour loufoque sont en prime au rendez-vous. À lire pour rire et cuisiner. Qui dit mieux ?

Mes grands classiques véganes – La cuisine de Jean-Philippe, éditions Cardinal, 29,95 $. En vente en librairie.

Cadeau rigolo

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE WEB DE LA FABRIQUE CHAMPÊTRE L’humour vers le Bas, La Fabrique Champêtre, 19,99 $. En vente en boutique, notamment chez Farfelu.

On ne se lasse pas des chaussettes de La Fabrique Champêtre, dont les mots d’esprit nous font tous plus rigoler les uns que les autres. Il y en a pour tous les goûts et tous les sens de l’humour. Choisissez en conséquence…

L’humour vers le Bas, La Fabrique Champêtre, 19,99 $. En vente en boutique, notamment chez Farfelu.

Consultez le site de Farfelu : https://www.chezfarfelu.com/fr/accueil

Cadeau écolo

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE MEC Gobelet pliable, Stojo, 24,99 $. En vente en boutique, notamment chez MEC.

Traîner une tasse réutilisable, c’est bien, mais traîner une tasse réutilisable rétractable, c’est mieux ! Plus d’excuse avec cette tasse pliable, qui se glisse dans une poche, un sac ou une sacoche ! Offerte en trois couleurs : bleu, rose ou gris.

Gobelet pliable, Stojo, 24,99 $. En vente en boutique, notamment chez MEC.

Consultez le site de MEC : https://www.mec.ca/fr/

Cadeau pour tous !

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE WEB DE LA BOUTIQUE STM Sac à lunch Plan du métro, 29,99 $. En vente en boutique ou sur boutiquestm.com.

Parce que tout le monde mérite un joli sac à lunch, tout particulièrement celui-ci, en caoutchouc naturel biodégradable (et facilement lavable à la machine !), aux couleurs du métro de Montréal. Et il est fabriqué ici même !

Sac à lunch Plan du métro, 29,99 $. En vente en boutique ou sur boutiquestm.com.

Consultez le site Boutique STM : https://www.boutiquestm.com/fc/

Cadeau hipster

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE ETSY DE HOCHET GAGA Coton ouaté poutine, Hochet Gaga, 58 $. En vente en boutique ou sur Etsy.

À offrir en fredonnant la chanson de Bleu Jeans Bleu — « heille, fait-tu frette ? » —, un craquant coton ouaté poutine, frites et fromage, sérigraphié à la main, à Montréal.

Coton ouaté poutine, Hochet Gaga, 63 $. En vente en boutique ou sur Etsy.

Consultez le site d’Etsy : https://www.etsy.com/ca-fr/listing/729298520/coton-ouate-poutine-adultes-pull-sweat?ref=shop_home_active_2&frs=1