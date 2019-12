Les vrais amateurs de musique aiment toujours recevoir des exemplaires physiques de leurs albums préférés. Surtout quand il est question de coffrets souvenirs qui peuvent devenir de véritables objets de collection au fil des ans.

Samuel Larochelle

Collaboration spéciale

The Beatles

Presque chaque année, les Beatles célèbrent un anniversaire qui permet la création d’un coffret spécial : naissance du groupe, premier album, premier concert ici ou là. Voilà que le mythique album Abbey Road, le 11e du groupe, fête son 50e anniversaire. Pour l’occasion, les fans ont accès à une version remixée de l’album en stéréo, mais aussi en haute résolution, en 5.1 surround et en Dolby Atmos. On vous suggère l’édition spéciale en vinyle.

Abbey Road – Anniversary Edition, Apple Records, 19,99 $.

Hans Zimmer

PHOTO FOURNIE PAR SONY CLASSICAL The World of Hans Zimmer – A Symphonic Celebration (Live), Sony Classical, 59,99 $

On doit au compositeur allemand certaines des trames sonores les plus marquantes des dernières décennies. Pensons seulement à celles des films Gladiator, The Dark Knight, Pearl Harbor, Spirit ou Madagascar. Dans ce coffret de deux albums, vous pourrez entendre une version symphonique en concert de ses plus grandes réussites.

The World of Hans Zimmer – A Symphonic Celebration (Live), Sony Classical, 59,99 $.

Aznavour pour toujours

PHOTO FOURNIE PAR UNIVERSAL FRANCE Charles Aznavour – L’album de sa vie, Universal France, 59,99 $

Charles Aznavour, mort l’an dernier, est l’un des plus grands auteurs-compositeurs-interprètes de la francophonie. Il n’est donc pas surprenant qu’un coffret de 5 CD réunisse 100 des meilleurs titres du chanteur. Y figurent d’innombrables titres devenus des classiques, comme La bohème, Comme ils disent, Emmenez-moi, Et pourtant, Mes emmerdes, mais également quelques bijoux moins connus.

Charles Aznavour – L’album de sa vie, Universal France, 59,99 $.

Elvis

PHOTO FOURNIE PAR LEGACY (SONY) Elvis ’68 Comeback Special, Legacy (Sony), 24,99 $

La flamme des admirateurs d’Elvis est toujours bien vivante. Selon les disquaires consultés, les exemplaires du coffret créé pour souligner le 50e anniversaire de son grand retour partent encore comme des petits pains chauds. On y trouve l’émission spéciale de son retour diffusée à NBC en 1968, un accès aux coulisses et aux répétitions, un livre de 84 pages, des entrevues avec ses collaborateurs, des photos rares et plus encore.

Elvis ’68 Comeback Special, Legacy (Sony), 24,99 $.